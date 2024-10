Konačno rješenje ili nova prijevara? Ministar Bačić otkriva plan za borbu protiv crnog najma

Kako bi obuzdala cijene stanova i najma nakon više od tri desetljeća Hrvatska je dobila Nacionalni plan stambene politike. Najgori smo u Europskoj uniji, uz Portugal, po dobi u kojoj mladi napuštaju roditeljski dom, što nije ni čudno s obzirom na visoke cijene kvadrata.

O novom planu razgovarali smo s potpredsjednikom Vlade i ministrom graditeljstva Brankom Bačićem

Zvučnija mjera koju pripremate je da država iznajmljuje privatne stanove. Čuli smo nešto slično je bilo u Sloveniji i doživjelo je debakl. Zašto mislite da će uspjeti u Hrvatskoj?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kad sam predstavio nacionalni plan stambene i političke politike, to je bila tek jedna od mjera. Dakle, tu je niz mjera koje smo predvidjeli, kojima ćemo, nadamo se, omogućiti prihvatljivo stanovanje i da prije svega mladi ljudi, mlade obitelji mogu doći do stana. Nama je prioritet graditi stanove, novih deset tisuća stanova koje planiramo kroz našu agenciju za pravni promet i posredovanje nekretninama angažirat. Međutim, to ne možemo odmah. Imam enormno iskustvo sada već s pozicije obnove Sisačko moslavačke županije gdje smo u godinu dana omogućili gradnju, pa recimo, 1000 stanova u višestambenim zgradama. I na tom iskustvu sada ćemo ići u izmjene zakona kako bismo ubrzali i izvan prostora koji je bio zahvaćen samim potresom. Prema tome, to je namjera, a s obzirom da će to ipak trajat, predložili smo i program priuštivog najma gdje uspostavljamo javno privatno partnerstvo, To nije bilo usvojeno.

Koliko se nadate, recimo da bi ljudi moglo prepustiti svoje stanove da ih država iznajmi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Mi smo si zadali jedan vrlo optimistični broj od 9 000 stanova koji bi u iduće tri, četiri godine mogli angažirati. Ono što je važno, mi kroz javno privatno partnerstvo jamčimo vlasniku stana, najmodavcu, da će mu najam biti siguran, da će mu se stan vratiti u ispravnom stanju, da on neće morati brinuti je li njemu najmoprimac platio mjesečnu najamninu. Dakle, on neće o tome brinuti.

Ubrajate li u ovu brojku koju ste sada spomenuli i one koji iznajmljuju u ovom trenutku na crno? Koliko uopće imate okvir koliko ih ima koji iznajmljuju na crno?

Oni ne mogu doći u naš program. U naš program možda mogu doći samo oni stanovi koji su dvije godine prazni, a mi znamo da je prazan jer nije potrošio ni kilovata električne energije. Prema tome, ne.

Tako će te provjeravati to?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Imamo i podatke Čistoće, imamo podatke od Vodovoda. Dakle, nije problem utvrditi je li stan posljednje dvije godine korišten ili nije. Nećemo dozvoliti da nas se izigra tako da netko tko je do sada bio u crnom najmu odjednom preda taj stan državi.

Imate li neke procjene koliko ih se u ovom trenutku iznajmljuje na crno?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zaista taj podatak nemam, ali sve ostale podatke koji su nam važni smo ispitali i kojima želimo na tržište podignuti veliki broj stanova. To je naš cilj. Znate da je sada u Saboru Zakon o upravljanju i održavanju višestambenih zgrada gdje kratkoročni najam praktično zaustavljamo. Ne želimo da ono što je država i lokalna samouprava, velike novce ulagala u prometnu, komunalnu i energetsku infrastrukturu da bi ljudi tamo živjeli i stanovali praktično pretvoriti u stambene jedinice koje služe za kratkoročni najam, odnosno za turizam. To nije dobro i mi ćemo tako taj dio zatvoriti i nastojati našim mjerama na tržište podignuti stanove. Čim podignemo veći broj stanova na tržištu mora doći do pada cijena.

Bojite li se prevara, manipulacija? Recimo da roditelji iznajme djetetu svoj stan i onda preko APN -a dobiju subvenciju?

Napravit ćemo poseban program. Mi sada razvijamo program u kojemu ćemo nastojati eliminirati sve moguće malverzacije. Mi jesmo kreativni. Toga sam svjestan da može doći do prijevara. Sama činjenica da stan nije korišten i to dvije godine, a to nije mali period vas praktično određuje da doista idu na tržište stanova koji su prazni.

Jedna od mjera je također da će država vraćati polovinu PDV- a mladim obiteljima mladim ljudima koji kupuju prvu nekretninu. Odnosi li se to za početak samo za mlade obitelji ili za samce?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za sve koji rješavaju krov nad glavom, dakle, koji rješavaju svoje stambeno pitanje i mi ćemo njima vratiti, kad kupuju prvu nekretninu, po našem programu kojega također moramo napraviti jer smo svjesni da su bile, opet zbog naše kreativnosti i prije malverzacija kada ste bili oslobođeni plaćanja poreza na promet nekretninama. To iskustvo imamo i nastojat ćemo programom to eliminirati. Dakle, u ovisnosti o broju članova kućanstva i vrijednosti jednog metra kvadratna, bit će točno propisano koliko će vam država vratiti PDV-a.

Cijeli razgovor pogledajte u videu