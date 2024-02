Uobičajeni radni dan završio je kobno za djelatnike zagrebačke Čistoće. Pijani vozač naletio je sinoć u kamion za odvoz otpada u Ilici i ozlijedio dva radnika. "Grozno prvi put čujem, tu stanujem užas", rekla je Ana.

A ovo je lokacija koja je, kažu građani itekako problematična. Tu je prije mjesec i pol dana poginuo motorist, a u blizini je prije par godina u naletu vozača poginula jedna cura.

Kod vozača koji je skrivio nesreću izmjereno je 1,58 promila alkohola u krvi. Teško je ozlijeđen komunalni radnik, a vozač Čistoće lakše. Radnik je zbrinut u Klinici za traumatologiju i izvan je životne opasnosti. "Ozlijeđen je djelatnik čistoće koji ima prijelom potkoljenice desne, koji je zbrinut vanjskom fiksacijom uz antibiotike kontrolu. Neurocirkulatorni status stopala je u redu tako da čekat će ga još jedna operacija dok te rane zarastu", rekao je Nenad Somun, šef dežurne službe u klinici za traumatologiju.

Na terenu su sinoć bili i zagrebački vatrogasci koji su ga oslobađali iz skršenog lima. Djelatnici Čistoće su svakog dana u situacijama gdje su im životi u pitanju.

"Normalno da nas sve zabrinjava i s obzirom na posao koji rade non stop su u doticaju s prometom ponekad od nesavjesnih vozača pod utjecajem alkohola nekad se to događa što su vozači prisiljeni ići u uskim ulicama u rikverc pa se to događa a nećemo ni spominjati što se dogodilo prije dva mjeseca di je naš radnik teško nastradao pri odronu deponija", rekla je Mirjana Katlak, predsjednica Sindikata zaposlenika Čistoće.

Građani pak traže veće kontrole. "Kako vozači voze ovdje. Jurcaju se po noći motori pogotovo to je utrka. Mi smo prekoputa ministarstva a mi policajca ne vidimo", rekla je Ana.

Na tom tragu je i gradonačelnik Tomašević, koji je najavio posjet ozlijeđenom radniku.

Vozaču prijeti do 5 godina zatvora

Reporter RTL-a Danas Mario Jurič doznaje da je zdravstveno stanje radnika i dalje nepromijenjeno, a doznao je i da ga druga operacija očekuje kroz 10-ak dana.

Tomislav Sever iz zagrebačke policije za RTL Danas izvijestio je o detaljima nesreće. "Sinoć u 1.20 sati vozač osobnog automobila je naletio na vozilo Čistoće pri čemu je stradao djelatnik čistoće. Ozlijede je zadobio i sam vozač osobnog automobila kojem je danas također pružena liječnička pomoć", kazao je.

Nakon toga je vozač uhićen. "Provodi se kriminalističko istraživanje, nakon provedenog istraživanja bit će prepraćen pritvorskom nadzorniku, a protiv njega će nadležnom državnom odvjetništvu biti proslijeđena kaznena prijava", rekao je, dodavši da mu prijeti mu kazna od 6 mjeseci do pet godina.

Građani traže više kontrole. "Policijski službenici se usmjeravaju sukladno statističkim analitičkim pokazateljima da rade svoj dio posla, posebice na ulicama gdje se događaju teške nesreće", kaže.

Na pitanje što da građani ili gradonačelnik službeno pošalju neki zahtjev, kaže da bi ga razmotrili i pojačali kontrolu, posebice ako se na tom djelu dogodilo više prometnih nesreća.

Samo tijekom prošle noći na području PU zagrebačke je utvrđeno 166 prekršaja, a od tih je 27 bilo prekršaja alkohola i čak 64 prekoračenja brzine. "To su oni prekršaji koji spadaju u ubojice u prometu", rekao je Sever.