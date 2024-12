KBC Rebro ide u obnovu: Od ponedjeljka nova regulacija prometa, donosimo detalje

Zagreb već dugo muku muči sa zagušenim prometom, a od sutra na snagu stupa nova regulacija za dolazak pacijenata u bolnicu Rebro. Zbog rekonstrukcije cijelog kompleksa bolnice, automobili se više neće moći parkirati u garaži KBC-a, niti u samom krugu bolnice. Grad je zato organizirao takozvani Park and Ride sustav. Automobile ćete ostavljati na parkiralištu okretišta Borongaj, a do bolnice će voziti direktna linija autobusa. Naš reporter Boris Mišević o novom sustavu razgovarao je s Androm Pavuna, pročelnikom Gradskog ureda za mjesnu samoupravu, promet, civilnu zaštitu i sigurnost.

Kako će funkcionirati Park and ride?

Kreće od sutra jer KBC Rebro ide u veliku obnovu za tjedan dana. Država je to odlučila napraviti. KBC zatvara garažu gore i više se neće moći pristupiti toj garaži i zbog toga smo mi pokušali naći neko rješenje, a to je Park and Ride na Borongaju. Cijeli Borongaj od bacača diska, uz bazen pa sve do terminala postaje Park and Ride V. zona gdje se na automatu može kupiti karta za 2.3 eura. S tom kartom za cjelodnevno parkiranje s autobusom možete brzom linijom odvojenom žutom trakom doći do bolnice.

Do bolnice će se moći doći automobilom ako nekoga vozite i ostaviti ispred bolnice.

Točno, gore i dalje postoje zone u kojima se može nekoga ostaviti na pet minuta. To će se strogo nadzirati jer će biti veliki pritisak na to područje. preporučujemo svima da koriste ovu novu priliku. Dodali smo nove linije, novo stajalište, nadamo se da će ovo profunkcionirati. Od sutra se ništa radikalno ne mijenja jer će i dalje raditi garaža gore, ali dodajemo nove opcije da se ljudi polako naviknu.

Niste suzili ovaj pravac prema gore, on je i prije bio za autobuse?

Ljudi govore da smo ukinuli trake, ali nismo bila je jedna traka za gore i jedna za dolje. Ono što smo mi iskoristili su te trake za lijevo skretanje, nažalost ovdje se u Baždarevićevu ne može više lijevo skretati ona je postala jednosmjerna ulica. To smo prenamijenili u traku za javni prijevoz.

To će trajati dok traje obnova Rebra?

Obnova će trajati godinama, za dvije tri godine kad završi bit ćemo pametniji.

