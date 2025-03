Nema spasa - kavu ćemo plaćati kao suho zlato, cijene divljaju i ništa ih ne može zaustaviti

Čeka nas novi drastičan rast cijena kave – zbog lošijeg uroda i poremećaja u lancima opskrbe, cijena sirove kave na najvišim je razinama u posljednjih desetak godina, a zalihe proizvođača u Europi nikada nisu bile manje.

Sve će se to uskoro preliti i u šalicu kave. Vodeći svjetski proizvođači zbog svega su već dva puta ove godine podigli cijenu kave, a značajnije povećanje najavljuju za treći kvartal.

Od početka godine arabica je na svjetskom tržištu poskupjela 25 posto, a robusta 10 posto, dok su u posljednjih godinu dana cijene porasle 120, odnosno 90 posto.

Potpredsjednik Nadzornog odbora Orbico grupe, Stjepan Roglić, rekao nam je da su naši proizvođači prošle godine svaki kvartal dizali cijenu za po 20 posto .A ove godine smo također već imali porast od 20 godine u prvom kvartalu: Sličan trend se očekuje i u narednom dijelu godine. Ako ovako nastavimo, imat ćemo porast po 20 posto u narednom dijelu godine. razdoblju.

Josipa Filaković, predsjednica HUP-Udruge prehrambene industrije i poljoprivrede, rekla je kako je cijena sirove kave imala svoj povijesni maksimum u veljači na burzama. Samo na godišnjoj razini do je povećanje od 12,3 posto.

I najjači svjetski igrači ostali bez kave

Robert Pudić, vlasnik coffee shopa i pržionice kaže da je pozadina poskupljenja kave to što se dogodio strah na tržištu. "Mnogi su dobavljači posegnuli za najjednostavnijom metodom – napuniti skladišta do maksimuma. Dio pržioničara ostao je bez kave, a među njima je i Nestlé. Kad Nestlé nije napunio skladište, onda se zna što će biti ove godine – pokupovat će većinu kave koju mogu naći, posebno u Brazilu", rekao je.

Potvrđuje da je cijena kave na rekordnoj razini, da nikada nije bila ovakva, čak ni u vrijeme najveće krize 1970-ih.

"I nema tendenciju pada jer kave ima manje, a novih tržišta sve više. Što je veća potražnja i manja ponuda, to su cijene više. Dodatni je problem što su neki od najvećih fondova počeli utjecati na cijenu i tržište kave – nažalost, i fondovi su sada unutra.

Nema pojeftinjenja naredne dvije godine

Nastavio je da cijena kave, nažalost, neće padati. "Sve moguće pržionice pokušavaju smanjiti utjecaj rasta cijena, no na kraju će trošak biti prebačen na krajnjeg kupca. Nema ni naznaka da bi moglo doći do pojeftinjenja u naredne dvije godine. Postojale su možda nade da bi situacija mogla biti bolja, ali sjetva u Brazilu pokazala je da, bez obzira na dobar urod, velike firme kupuju unaprijed, pa cijene neće padati", pojasnio je razloge.

Na pitanje, koja je maksimalna cijena šalice kave u kafiću s obzirom na to da smo se za vrijeme kune naviknuli da je to osam kune, a dolaskom eura da je to dva eura, kaže da ugostiteljski objekti pokušati povećati cijene što je više moguće. "Najveći razlog za to imaju oni koji prodaju u marketima, jer je tu najveća marža i teško se može izbjeći poskupljenje. Ugostitelji mogu donekle amortizirati troškove, ali vjerojatno će svi posegnuti za podizanjem cijena kako bi pokrili svoje rashode. Svaki kafić ima troškove, ali cijena kave nije nužno najveći među njima", rekao je Pudić.

