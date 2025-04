Bozanić među svim kardinalima dobio posebno priznanje: Evo o čemu je riječ

Idući srijedu, u 16.30 sati kardinali će u svečanoj procesiji krenuti prema Sikstinskoj kapeli gdje će u strogoj tajnosti u zatvorenom prostoru glasati. Koliko će to glasanje potrajati, to se ne zna točno. Može biti sat vremena, a može biti i malo više.

U Papinskom hrvatskom zavodu sv. Jeronima u Rimu, smješten je kardinal Josip Bozanić. S njim u pratnji je i Tomislav Hačko koji je bio gost RTL Danas.

Što očekujete? Možemo li već idući tjedan imati novog papu?

To svi željno iščekujemo i one čarobne riječi Habemus papam. Jer svijet se trenutačno nalazi, mogli bismo reći o jednoj svojevrsnoj praznini, osjeća da nam lik pape fali, ne samo konkretno kao pape Franje, nego lik njega, kao Petrova nasljednika. I nekako željno iščekujemo novog papu. Kao što znamo, papa nije samo pastir Crkve, nego netko koga i svijet osjeća. Mogli smo reći svojim pastirom voditeljima, a isto tako i autoritetom. Za novoga papu moramo moliti Duha Svetoga. Na to nas je pozvao i zagrebački nadbiskup monsinjor Kutleša, da molimo Duha Svetoga da predvidi onoga papu koji će kroz sljedeće razdoblje voditi Crkvu.

Kardinali se ovih dana sastaju na kongregacijama, što se točno tamo radi?

Što se tiče Kongregacije, one su upravo tu da se čuju različiti glasovi kardinala i da se onda u toj različitosti pronađe jedno suglasje i rekli bismo, jedno mišljenje, a to jedno mišljenje nalazimo, naravno u samome Gospodinu. Baš zbog toga onda i kardinali neposredno prije nego što uđu u konklave, zazivaju Duha Svetoga da im on bude na pomoći da odaberu onoga papu kojega je, naravno, Gospodin i providio.

Oni odlučuju koliko će se sati glasati

Tako je, ove opće kongregacije odlučuju i o tekućim ali i o svemu onome što je važno u ovom pripremnom razdoblju za konklave.

Kardinal Bozanić ovo će biti treći put da bira novog papu, je li uzbuđen?

Što se tiče kardinala Bozanića, danas sam pročitao u jednom stranom mediju, da su ga proglasili najiskusnijim kardinalom što se tiče konklava. Na to možemo i kao hrvatski narod biti ponosni jest i činjenica da je jedan od pet kardinala koje je imenovao Sveti Ivan Pavao II. Tu je, naravno, i naš dragi kardinal Vinko Puljić. Možemo biti ponosni što u ovim konklavama imamo zaista dva kardinala Hrvata. To ne smijemo zaboraviti na našeg kardinala Čupića koji ima i hrvatske korijene. Rijetko koji narod ima jednu ovakvu prigodu da ima taj broj kardinala koji je u konklavi.

Do kada ćete mu moći ovdje biti u pratnji?

Sve dok kardinal Bozanić ne ode u konklava, odnosno u Sv. Martu. To se očekuje neposredno, koji dan prije nego što konklava zapravo počinje.

Kada će ući u Dom svete Marte?

Evo to se još sa sigurnošću ne može reći. Ali, evo, zasad je tu u Sv. Jeronimu. Opća kongregacija kardinala odlučio kada će svi kardinali ući. To je jedan vrlo strogi proces gdje se oni povlače od svijeta, nema ni radija i televizije ni interneta i mobitela. Potpuno su odvojeni od vanjskoga svijeta. I baš zbog toga da se osigura ta tajnost i da se osigura da nema nikakvih vanjskih utjecaja na kardinale, odlaze onda u Svetu Martu i naravno, tamo su sve dok ne izaberu novoga papu.

