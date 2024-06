Pobuna u Trogiru zbog radova na najprometnijoj ulici, a koji kasne više od pet mjeseci. Županijska uprava za ceste s radovima je započela u srpnju prošle godine, a sve je trebalo biti gotovo u prosincu. Sudeći prema stanju na terenu s raskopanom ulicom Trogir bi mogao dočekati srce sezone.

Kako se sad pravda investitor i zašto su opet probijeni rokovi, pokušao je doznati RTL-ov reporter Rade Županović koji je razgovarao sa zamjenikom gradonačelnika Trogira Viktorom Novakom.

Ima li više strpljenja Trogirana kad je ovaj problem u pitanju?

Sigurno da nema strpljenja ni kod Trogirana ni kod nas koji vodimo ovaj grad. Već je ovo sedmi ili osmi rok u kojem su obećali da će se otvoriti cesta, sad je zadnji rok 24. lipnja. Osobno, kao i većina građana, zato smo skeptični. Na samom smo gradilištu i to ne izgleda kao da je blizu kraja.

'Strpljenje smo odavno izgubili'

Tko je po vama glavni odgovorni u priči oko kašnjenja? Znamo da je Županijska uprava za ceste investitor, povukli su i neka sredstva iz EU fondova. Uzeli su splitsku građevinsku firmu za izvođača radova, no izgleda da nikako da obavi posao do kraja?

Izvođač radova je splitska firma Cestar i smatram da su glavni krivci zato što su se ovoliko produžili radovi koji su počeli krajem prošle sezone. Zato smo iz Grada Trogira dali suglasnost da krenu radovi, kako bismo izbjegli gužve u sezoni. Sezona počinje, a radovi nisu pri kraju. Razočarani smo kao i cijeli grad Trogir. Sada je stvarno došlo do krajnjih granica. Svi gube strpljenje, već odavno smo ga izgubili.

Izgubilo se i puno novaca, kažu nam iz Udruženja obrtnika grada Trogira. Ljudi koji rade na tržnici, obližnji dućani su u nekom minusu?

Tako je, ovo je žila kucavica Trogira. Tu je gradska tržnica, dom zdravlja, parkinzi, mnogobrojni dućani, kafići, odvjetnički uredi. Trpe velike gubitke i s pravne strane ćemo poduzeti (korake, op.a.) da zadovoljimo te ljude.

Riječ je o gradu koji je pod UNESCO-vom zaštitom. Veliki broj turista dolazi kako bi vidjeli Trogir, no doći do starog dijela Trogira u ovom je trenutku gotovo nemoguće.

Slažem se, stvarno je nemoguće. Sigurno će se povećati i promet, domaći su već navikli. Ali naši dragi gosti će se izgubiti u uličicama oko grada. Apelirali smo već na desetke puta i kod županijskih cesta i kod samih izvođača da se to požuri. Ovo je mislim sedmi ili osmi rok da se cesta otvara. Nadam se da će 24. lipnja normalno prometovati ovom dionicom bez zastoja.

Postoji li tu kakav pravni moment u smislu da se na neki način i zatraži odšteta za sve ljude koji su u gubitku?

Zasigurno. Već smo imali više razgovora s obrtnicama Trogira i mi ćemo im biti podrška da poduzmi pravne korake kako da obeštete svoje gubitke.