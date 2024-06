Kalinić o požaru: 'Vjerojatno je za sve kriva baterija. Vatrogasci su u jednom pogriješili'

Vatrogasci i policija još uvijek dežuraju u Zaprešiću na području tvrtke Eko Flor, gdje je izbio veliki požar u srijedu te je gorjela plastika. S vatrenom buktinjom borilo se oko 200 vatrogasaca, i dalje sve tinja te tek kad inspektori budu ušli u tvornicu, znat će se što se dogodilo.

Naša reporterka Ivana Ivanda Rožić uživo je razgovarala s bivšim prvim pročelnikom i prvim čovjekom Grada Zagreba za katastrofe Pavlom Kalinićem, koji je odgovorio na pitanje što je u ovom slučaju zakazalo.

"Ovo se ne događa samo kod nas. Nedavno je u Francuskoj bio veliki požar, mi smo ga imali u Osijeku. Glavna stvar je da građani paze što odlažu u plastiku. Ako bacite mobitel, bateriju od kompjutora ili lampice od Božića i Nove godine koje također imaju litijsku bateriju, to može izazvati veliki problem s kojim ćemo se mi suočiti. Danas je i sve više automobila na baterije", rekao je Kalinić.

Na pitanje tko bi trebao kontrolirati što je u otpadu, rekao je da prvo građani takve stvari ne bi smjeli bacati u otpad.

"Građani ne bi smjeli to bacati, jer kad se litij krane u proces, njega je praktički nemoguće ugasiti. Inače, u Zaprešiću je jedna od suvremenih tehnologija, baš kao što je bila i u požaru u Francuskoj gdje je također izgorio cijeli pogon. I tamo je bila najsuvremenija tehnologija s kojom Europa danas raspolaže. Međutim, ne možete uvijek nesreću spriječiti, ali se ona može smanjiti ako građani budu pazili što stavljaju u te nesretne žute vrećice", rekao je Kalinić.

Na pitanje ima li pogon u Zaprešiću kakav stroj koji bi razdvajao eventualno opasan otpad, kaže da ga vjerojatno ima, ali da je greška u sustavu uvijek moguća.

"Najveća sreća bila je u tome što nije stradao ni jedan od 12 radnika koji su unutra. Litijke baterije će i dalje biti problem. Zapitajmo se koliko starih mobitela imamo kod kuće? Mobiteli također završavaju u smeću", rekao je.

Smatra da je vjerojatno došlo do zapaljenja u pogonu baš zbog baterije. "Ne mogu to tvrditi sa sigurnošću od 100 posto, ali je vjerojatnost veća od 80 posto da se radilo o litijskoj bateriji, a nju je praktički nemoguće ugasiti", rekao je Kalinić.

Kritizirao je i vatrogasce te je rekao da se napravila greška.

"To se događalo nekoliko puta u Zagrebu za mojega vremena jer oni uvijek krenu s vodom. Međutim, kad gori plastika, onda se ne koristi voda, nego pjena. Kad bacate vodu, onda se to praktički još više rasplamsa. Pa vidjeli ste što se dogodilo u Osijeku i kakva je tamo bila situacija. Osnovno je da ljudi trebaju raditi ne samo u ovom pogonu, nego i oni ljudi koji su zaduženi za sanaciju - oni trebaju imati određena znanja, a sve više vidimo da ljudi na odgovornim funkcijama, nažalost, nemaju potrebna znanja za sanaciju kad već dođe do takvih stvari", smatra Kalinić.

Po njemu vlasnici nisu odgovorni, pa je i pojasnio zašto: "Radi se o tome što je netko stavio vrećicu. Ovdje je postojala suvremena tehnologija i to će se događati i u budućnosti ako građani ne budu sami pazili na ono što bace, jer uvijek gledate. Bez obzira na nadgledanje, razdvajanje uvijek može proći neka stvar tipa baterije ili slično."

Vatrogasci su morali u ovom požaru čak nositi vodu jer neki hidranti nisu radili. On smatra da je to uobičajeno da u hidrantima nema dovoljnog pritiska te da se to dešava i u Zagrebu, a da se rješava novim cijevima.

Rekao je i da su građani u okolici bili ugroženi.

"Zagađenje zraka je bilo sigurno. Ali ne samo da je zagađenje zraka bilo, pitanje je što je palo na zemlju. Ljudi ovdje imaju poljoprivredne površine. Većina tih poljoprivrednih površina je sada maksimalno zagađena i nije preporučljiva za prehranu. Trebalo bi napraviti dodatno istraživanje. Ovo što je Andrija Štampar znao, on bi sigurno imao te podatke, naravno, pod uvjetom da oprema koju su naslijedili u međuvremenu nije pokvarena zbog toga što nije bila održavana", rekao je Kalinić.