U potrazi za zvonikom svetog Duje, mladić sa snimke u sivoj majici, od svih mjesta u centru Splita, zalutao je baš u stan mladića u crvenoj majici, koji je usput rečeno, udaljen gotovo dvjesto metara od Peristila.

Kako bi izgledao uvjerljivo kao izgubljeni turist, kad je uhvaćen u pokušaju krađe, brzo je izvadio kartu Splita, no nije mu prošlo.

"Susjedi i ja družili smo se na terasi, stan do moga i pijuckali smo, ali evo sreća nestalo je tonika i išao sam u svoj stan uzet novčanik da pođem kupit tonika, jer ostalo je još par minuta dok dućan ne zatvori i zatekao čudnog čovjeka na čudnoj lokaciji koji me uvjerava da traži Bell tower. Mislim, koja je to ludost tražiti Bell tower čovjeku u predsoblju", kaže nam Baldo Đanović, stanar splitske gradske jezgre.

Kada ga je pokušao zadržati do dolaska policije, stranac ga je poprskao peper sprejom i dao se u bijeg. Sve se odigralo jako brzo. Prvi susjedi ništa nisu vidjeli, no na sreću sve je snimio video nadzor.

