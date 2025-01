TOPLI SIJEČANJ / Južina iznenadila cijelu Hrvatsku: Promjena ne ide na ruku ni bolesnicima ni biljkama

Žuti meteo-alarm, i to uglavnom zbog vjetra u gotovo cijeloj zemlji. Uz to, nakon minusa, snijega i leda - južina praćena visokim temperaturama za siječanj, u Dalmaciji i do 16 stupnjeva. 'Za zemlju bilo bi bolje da sniježni pokrivač bude tokom cijele zime jer te promijene, topljenja smrzavanja utječu i na te mikroorganizme u zemlji', rekao je Ivica Priher. Promjena vremena s toplim jugom temperature je dignula u prosjeku i do petnaestak stupnjeva. Nagla promjena temperature ne ide na ruku kroničnim bolesnicima. Zagrebačka Hitna pomoć danas je imala oko 120 intervencija.