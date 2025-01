Josip se spremao na gažu pa posijao instrument, a onda je primio poziv: 'Sad mi sve nabroji'

Jednoj klavijaturi umalo je odsviralo. Zbog trenutka nepažnje na gažu u Varaždin - nisu stigle.

"Došao sam po svog prijatelja u Gajevu ulicu, Marija Žuvelu kontrabasista. Sa zadnjeg sica izvadio ovu moju klavijaturu i naslonio je na skelu da bih mogao oboriti siceve. Mario je donio kontrabas, pojačalo, opremu za skijanje, skije i dok sam ja razmontirao sam i ukrcali smo sve, ali ne baš sve", prepričava nam glazbenik, Josip Tocilj.

Sada o tome priča sa smiješkom zahvaljujući njoj. Vladimira se baš taj dan s posla vraćala drugim putem, naišla na torbu, prepoznala da se radi o klavijaturi te koliko one vrijede zbog čega opcija da ne pomogne - nije postojala.

"Onda sam ja išla zvoniti na sva ova zvona da pitam živi li tu neki muzičar, ali još je bilo dovoljno rano da nikoga nema doma. I niš i ja sam to stavila na svoj Facebook privatni koji je inače zatvoren, ali sam stavila da je javno da mogu šerati i poslala sam muzičarima", govori fotografkinja, Vladimira Spindler.

Zelena naljepnica od Beatlesa presudila

Nije dugo trebalo da njezinu objavu pogledaju tisuće ljudi među njima i konobarica iz kafića u kojem je vlasnik klavijature, večer prije - svirao. Nakon njezine dojave dogodio se i poziv.

"I ja kažem dobro što je u prvom džepu i on sad meni sve nabroji i ja sve izvadim van i ono u žicu je znao. I ja kažem što još ima i kaže on zelena naljepnica od Beatlesa i onda sam znala da to su vaše klavijature", kaže Spindler.

U znak zahvale ponudio joj je sto eura što je odbila. Ono što ovu naizgled malu gestu čini velikom jest činjenica da mnogi ne bi učinili isto.

Na klavijaturi iz Gajeve i dalje će se svirati

"Vjerojatno bih samo prošao pored toga eventualno ako je neka osoba pored toga vezano za to bi reagirao, ali da sam sad slučajno prolaznika vjerojatno bih samo prošao", govori Dominik iz Zagreba.

"Ne bih usudila dirati jer ne bih znala što je u njoj", kaže Ranka dok njezina sugrađanka Tanja zaključuje: "Uvijek je dobro, dobro djelo napraviti. Dobro se uvijek dobrim vraća, tako je bilo i bit će".

I zaista je bilo. Nakon niza gotovo sudbinskih događaja Vladimira i Josip svoju su priču zaokružili druženjem u kafiću odakle je i stigao poziv koji ih je spojio.

"Odmah sam već isplanirao život bez ove klavijature, imam još jednu koja je nažalost puno teža. Hvala joj tisuću puta još jednom i hvala i dragoj konobarici", govori Josip.

"Baš je rekao da je ovo sudbinski i da su mu se prošle godine izdešavalo puno ružnih stvari i da je ovo jedna od najljepših stvari koje su mu se dogodile pa smo na kraju slali fotke zajedničkim prijateljima", prepričava nam Vladimira njihov susret.

A i sami su postali prijatelji. Na klavijaturi iz Gajeve i dalje će se svirati.