Lucić o Milanoviću i Kundidu: 'Ovo se nikada nije dogodilo u demokratskom svijetu, možda u Sjevernoj Koreji'

Predsjednički izbori sve su bliže, pa su sve šire fronte napada posvađanih Plenkovića i Milanovića. Jedan drugoga nazivaju diktatorom, a novi poligon postala je Sigurnosno obavještajna agencija. O temi sukoba premijera i predsjednika, ne samo oko SOA-e nego i oko dolaska načelnika Glavnog stožera i na novu, sutrašnju sjednicu saborskog Odbora za obranu tražili smo sugovornika iz Ureda predsjednika, ali nisu se odazvali našem pozivu.

O sukobu premijera i predsjednika stoga smo ovom prilikom razgovarali s bivšim načelnikom Glavnog stožera Josipom Lucićem.

Treba li Tihomir Kundid sutra biti na sjednici Odbora?

"Tihomir Kundid kao načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH dužan je doći u Hrvatski sabor i odgovarati na pitanja."

Zoran Milanović danas kaže da ga on spašava političke otmice od strane Vlade.

"Načelnik Glavnog stožera Tihomir Kundid neće se miješati u političke procese. On će samo izreći stručne stavove. On samo treba govoriti istinu. Govoriti istinu ne znači miješati se u političke procese."

Može li on odbiti poslušati zapovijed predsjednika Republike? Što bi se dogodilo u tom slučaju?

"Ukoliko bi general odbio zapovijedi predsjednika Republike, tada bismo vidjeli što bi predsjednik Republike poduzeo potom. Međutim, moramo istaknuti da zabranom generalu Kundid da dođe u Sabor pred saborski Odbor za obranu predsjednik Republike uzima ovlasti Hrvatskom saboru. Hrvatski sabor ima ovlast građanskog nadzora nad vojskom i nad generalom Kundidom. I predsjednik Republike će morati pustiti generala Kundida, a general Kundid mora znati da će prije ili kasnije morati se pojaviti pred Hrvatskim saborom."

Oporba u Saboru tvrdi da on ne treba biti tamo te tvrdi da je to prvenstveno političko, a ne vojno pitanje?

"To nije bilo političko pitanje posljednjih 30 godina. Osobno sam više puta bio u Hrvatskom saboru. Ponovit ću. Po Zakonu o obrani nad hrvatskom vojskom ovlasti imaju predsjednik Republike, Hrvatski sabor i hrvatska vlada. Predsjednik Republike ne može uskratiti Hrvatskom saboru i hrvatskim građanima pravo na istinu što znači braneći dolazak Kundidu u Sabor predsjednik iskazuje strah pred istinom."

Jeste li se ikad našli u nekakvoj sličnoj situaciji kao gospodin Kundid? Sada?

"Meni nikada ni jedan predsjednik nije uskratio pravo dolazak u Hrvatski sabor."

Što biste vi napravili na mjestu gospodina Kundida?

"Pa to je vrlo teško reći s obzirom na to da je Kundid čovjek koji je od skoro 30 godina u sustavu obrane i stvaranja ove države. Ovo je velika dilema pred njim. Predsjednik Republike uzima ovlasti i dovodi ga u nezakonito stanje. On mora doći u Sabor."

I vi biste na njegovo mjesto odbili poslušati predsjednika Republike?

"Ne bih ga odbio, nego bi predsjedniku Republike rekao da mora da je moja dužnost kao prvog čovjeka Hrvatske vojske doći u Sabor jer je Sabor ovlašten za građanski nadzor nad hrvatskom vojskom."

Je li ovo na neki način loptanje s gospodinom Kundidom?

"To je, nažalost, nešto što se nije dogodilo u demokratskom svijetu zapadne Europe, a i šire. To se možda događa u Sjevernoj Koreji."

Milanović tvrdi da Vlada politizira s gospodinom Kundidom.

"Ne, to nitko ne politizira. Rekao sam već da načelnik Glavnog stožera mora doći i reći istinu. Hrvatski građani moraju znati što je istina i tko ne govori istinu. Da li se predsjednik boji istine?"

Kako gledate na odgovor SOA- e na upit Vlade? Je li to na neki način na korištenje SOA-e u političke svrhe?

"Ne mogu govoriti SOA-i. Nikada nisam bio djelatnik niti jedne službe. Ja sam bio uvijek vojnik i mogu govoriti samo o vojsci."

Je li Vlada tu trebala biti pametnija? I sam premijer je rekao da je želio ovu situaciju dovesti do apsurda. Je li to možda malo neozbiljno da se jedna takva ozbiljna stvar koristi za ovakve stvari kao što su političke obračune?

"Apsurd je ovo što radi predsjednik Republike uskraćujući pravo hrvatskoj javnosti znati što je istina, a istina je to da hrvatski vojnici nisu pozvani u rat. Istina je to da u ovom trenutku nije prisutan rat između NATO-a i Rusije. Istina je to da Hrvatski sabor ima svoje ovlasti koje predsjednik uskraćuje i vjerojatno će pravni sustav ove države morati raspraviti kako je to moguće da predsjednik Republike može izvlastiti Sabor od onoga što je nadređenost Sabora. Ponavaljam, Sabor provodi građanski nadzor nad vojskom i saborski zastupnici, ali i svi građani Republike Hrvatske moraju znati istinu. Tko se boji istine? Predsjednik."