Ivan Anušić potvrdio za RTL: 'Sjednica Odbora za obranu nastaviti će se u ponedjeljak'

Ne stišavaju se reakcije na jučerašnju sjednicu saborskog Odbora za obranu, a već u ponedjeljak, potvrđeno je za RTL, slijedi novi pokušaj. Ponovno je na sjednicu pozvan načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga. Hoće li se iz drugog pokušaja i pojaviti?

Jedan čovjek, a dva šefa. Pa se Tihomir Kundid našao u nimalo zavidnom položaju. Ministar obrane Ivan Anušić pozvao ga je na odbor, a predsjednik države Zoran Milanović u svoj ured. Novi pokušaj će biti u ponedjeljak u Saboru, potvrdio je za RTL ministar obrane.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Službeni poziv će dobiti i Kundid i mi ostali i očekujem da se bez opstrukcija ureda predsjednika i predsjednika odbora taj susret i održi", rekao je Anušić.

Na sljedeću će sjednicu odbora za obranu Kundid biti pozvan kao predlagatelj na zahtjev vladajućih.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Arsen Bauk, predsjednik Odbora za obranu kaže: "Sedam članova odbora zatražilo je dopunu dnevnog reda sjednice je da se to uvrsti u dnevni red sjednice informacijom da načelnik Glavnog stožera podnese informaciju. To će biti uvršeno, biti će pozvan".

Isti scenarij?

Ako se Kundid ne pojavi ni ovog puta, slijedi isti scenarij. "Ja to nisam slušao tada, pa neću ni u buduće", kaže Anušić.

Jučer je tako ministar obrane s članovima vladajuće većine napustio sjednicu Odbora na kojoj se raspravljalo o slanju časnika u NATO misiju potpore Ukrajini.

"Načelnik glavnog stožera nije politička osoba i ne smije sudjelovati u odlučivanju i donošenju političkih odluka", rekao je Orsat Miljenić, predstojnik ureda predsjednika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Anušić tvrdi: "Rekao bih, da budem korektan, govore neistinu, oni rade manipulaciju, ali oni bezočno lažu jer i Kotromanović je vodio kao ministar načelnika stožera niz svojih aktivnosti. I naravno i Hranj je bio supredsjedatelj odbora za nabavku Rafala, nekoliko je puta bio na saborskom odoboru za obranu koji je njegov matični odbor - a gdje bi trebao biti nego na saborskom odboru."

Cijeli intervju s ministrom obrane Ivanom Anušićem pogledajte u videu:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Oporba smatra da je to političko, a ne vojno pitanje

I dok HDZ želi Kundida na odboru, oporba smatra da je to prvenstveno političko, a ne vojno pitanje.

Tomislav Josić, član Odbora za obranu, Domovinski pokret: "On bi trebao neutralno sa strane vojske govoriti o mirovnim misijama i mislim da bez njega nema smisla održati sastanak."



Nikola Grmoja iz Mosta poručuje: "Ne može načelnik stožer reći političarima što da odluče. To nije pitanje samo vojske, to je pitanje sigurnosti, turizma i moguće eskalacije sukoba".



Nakon što je Milanović odbio dati suglasnost za odlazak vojnika u misiju u Njemačku, premijer Andrej Plenković potporu traži u saboru. No, teško će je dobiti. Prepucavanje Vlade i Ureda predsjednika očito ide dalje. Iz Ureda predsjednika danas su bili bez komentara. Nova runda slijedi u ponedjeljak.