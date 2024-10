Ivan Anušić: 'Kundid je u potpunosti na strani nas, na strani te misije'

Nadrealni odnos Banskih dvora i Pantovčaka, odnosno dvojice predsjednika, sada se prelama i preko SOA-e. Pa imamo i presedan.

Premijer Andrej Plenković uputio je dopis zamjeniku ravnatelja SOA-e Hrvoju Omrčaninu te ga zatražio izvještaj o prozivkama predsjednika Zorana Milanovića.

Sigurnosno-obavještajna agencija je konstatirala da ne rapolaže saznanjima da Vlada vodi ''veleizdajničku politiku'' ili da ''izvršava naloge Bruxellesa" - što je Vlada objavila na svojim službenim stranicama.

Očita je to reakcija na zahtjev SDP-ova Ranka Ostojića koji je od SOA-e ovoga tjedna tražio odgovor na prozivke kako predsjednika Milanovića financiraju Rusi.

Politiziranje SOA-e?

Opći Sabor HDZ-a u Šibeniku prati naša Dajana Šošić koja je o prepucavanjima razgovarala s ministrom obrane Ivanom Anušićem. Na pitanje je li riječ o politizaciji SOA-e, Anušić odgovara negativno.

"To nije politizacija. To je legitimno pitanje koje je postavljeno SOA-i iz razloga što se plasiraju teze o HDZ-u i nama od strane političkih oponenata. To nije loptanje sa SOA-om, to je agencija koja treba propitivati takve stvari", rekao je Anušić te istaknuo da SOA treba propitivati ključne političare u Hrvatskoj koji su "jasno definirani na proruskoj strani sukoba između Rusije i Ukrajine".

O Kundidu i Odboru

U ponedjeljak je nastavak sjednice za Odbora za obranu, a predsjednik Zoran Milanović je zabranio je dolazak načelniku Glavnog stožera OSRH Tihomiru Kundidu. Na pitanje kako će se postaviti, Anušić kaže da će oni doći na Odbor.

"Odbor će se održati, imamo teme koje će se tamo iskomunicirati. Ono što je napravio Milanović je sada potpuno jasno samo iz jedno jedinog razloga. Govorio je da će se hrvatski vojnici poslati u Ukrajinu, da se šalju u rat i upravo sprječavanje Kundida da dođe na Odbor i objasni da to nije tako, razlog je što je izdao takvu zapovjed", smatra Anušić, dodajući da ovoga puta neće napustiti sjednicu.

"Ovog puta ćemo iznijeti sve argumente, a nakon toga idemo na saborsku proceduru. Sačekajmo odbor", dodaje.

Oporba tvrdi da Kundid ni ne treba biti tamo te da je riječ o političkoj odluci. "Prvo i osnovno, Kundidu je to matični odbor. Drugo tema je izravno vezana za načelnika Glavnog stožera. Treće, nekoliko desetaka puta do sada bivši načelnici Glavnog stožera su bili i od strane SDP-ove Vlade i od ove naše na zadnjem saborskom odboru kada se raspravljalo o kupovini dronova, gdje je također bio general Kundid. Politikanstvo koje se pokušava lomiti preko prvog čovjeka oružanih snaga je od strane SDP-a i Milanovića", tvrdi Anušić.

Anušić kaže da se čuo s generalom Kundidom. "On je zavezanih ruku upravo zbog te zapovijedi. U potpunosti je jasno definirana njegov stav vezano oko slanja naših vojnika u misije, ne samo ove 13. misije nego i 12 drugih, i on je u potpunosti na strani nas, tj. na strani te misije. I on je želio tu misiju objasniti Odboru i javnosti, ali mu je predsjednik zabranio jer je to predsjednik tumačio i dezinformirao javnost."

O lokalnim izborima

U fokusu su i lokalni izbori, pa nas je zanimalo zašto još nisu definirani svi kandidati iako je to bio prvotni plan. "Ima vremena, sedam je mjeseci do lokalnih izbora. Prvi put smo počeli polako razgovarati o tome. Ne zapinje nigdje posebno. Dio župana, gradonačelnika i načelnika je već definiran. Oko nekih moramo razgovarati, vidjeti ankete. Za Osječko-baranjsku županiju smo već donijeli odluku. Za župana ide Nataša Tramišak", kaže Anušić.

Što se tiče kandidata HDZ-a za Vukovar, kaže da nisu ništa popuštali Domovinskom pokretu. "Nismo donosili nikakve odluke, u ovom trenutku ne znam. Pregovarat ćemo. Nema definiranog dogovora, ali će ga biti.