Organizator bojkota komentirao podatke Porezne: 'Potrošači na ovom neće stati'

Bojkot iz Hrvatske proširio se i na susjedne zemlje - tako danas kupnju bojkotiraju Slovenci, Crnogorci, Srbi, Makedonci, ali i građani Bosne i Hercegovine. Što na sve kažu pokretači ove akcije? Razgovarali smo s Josipom Kelemenom, savjetnikom potrošačke platforme Halo inspektore.

Jeste li zadovoljni s podacima iz Porezne uprave?

Zadovoljni smo iz razloga jer su ponovo potrošači pokazali da su jedinstveni. Pokazali su isto tako da se njihov glas može čuti, a u konačnici ovo što se događa s Vladom, s korekcijama cijena…Naravno, ne mislimo da je to jedino rješenje, ali očito su se mehanizmi nadzora i reakcija države pokrenuli i zbog toga smo jako zadovoljni.

Međutim, treba reći da potrošači ne žele na ovom stati, ne žele vjerovati da je ovo sve do kraja dovedeno. Ne žele stati sa bojkotom, ne žele samo prihvatiti obećanja i neke nove liste već žele konkretne akcije i realizaciju da se kompletno obustavi poskupljenje, rast inflacije i u konačnici da potrošači zauzmu onaj položaj u hrvatskom tržištu koje im pripada.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Vjerujete li da će ovo brojke iz porezne do kraja dana biti još bolje?

Vjerujem, jer potrošnja se smanjila i očito da su ljudi postali u svemu racionalniji. Pokazuju nam i rezultati koje smo imali ovih dana da ljudi puno opreznije kupuju. Da planiraju kupovinu i da više ne reagiraju impulzivno. Nisu više oni koji samo idu i kupuju trebalo im to ili ne.

Ovoga puta na tapeti nisu samo trgovci, već su tu sve usluge- od kafića, restorana pa sve do ljekarni

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zato smo i rekli: 'Smanjimo potrošnju, smanjimo plaćanje računa, sačuvajmo svoj novac. Nemojmo ići u kupovinu, nemojmo koristiti usluge" Pokažimo da i oni drugi sektori koji su znatno digli svoje cijene jer cijene su eksplodirale - i oni također zaslužuju upozorenje. Mnogi očito nisu shvatili poruku koju smo im poslali, nije naučena lekcija pa se mora ponoviti i utvrditi gradivo.

Znači, bojkot ide dalje?

Bojkot će sigurno ići dalje i sa strane proizvoda, ai trgovačkih lanaca, a vjerojatno će biti još novih primjera kako, gdje i što bojkotirati.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Pojedini trgovački lanci su najavili velike akcije u svojim trgovinama. Kako to komentirate?

Pozdravljamo sniženja i sve što godi i koristi potrošačima...

Znači da se ipak može?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Da, to se može, ali mi smo tu oprezni. Ne znamo je li to kratkoročna reakcija na ovo što se dogodilo u prošli petak i danas ili je to ipak neki dugoročan plan.