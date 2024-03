'netko trubi, netko maše' / Jelena je prva vozačica kamiona Čistoće, a trebala je biti veterinarka: Do sada je vozila cisternu, kiper i šleper

Majka trojice dječaka - Jelena Ivšić, prva je i jedina vozačica kamiona u karlovačkoj gradskoj tvrtki Čistoća. Do sada je vozila Cisternu, kiper i šleper. U slobodno vrijeme uživa u vožnji motociklom te se bavi ronjenjem i speleologijom. Trebala je biti veterinarska tehničarka, ali život ju je odveo u svijet profesionalne vozačice teretnih vozila. "U Čistoći radim osam godina i ravnopravna sam sa svim kolegama. Jedina sam žena vozač u našoj firmi. Svi vozimo sve kamione i svi su me jako dobro prihvatili. Uvijek smo pomagali jedni drugima, bili smo ravnopravni i uvijek je sve to super funkcioniralo. Reakcije budu pozitivne, neko trubi neko maše", kazala nam je vesela gospođa Jelena Ivšić.