Radovi na gradilištu godinama se ubrajaju među najrizičnije i najopasnije djelatnosti s velikim brojem nesreća. Trenutačno se samo zbog obnove radi na 1600 gradilišta, na kojima je i sve već broj stranih radnika.

Na gradilištu dobra čizma glavu čuva, ali ne samo ona. "Imamo cipele s metalnom kapicom, radno odijelo, reflektirajući prsluk, zaštitne naočale, zaštitne kacige, zaštitne rukavice i imamo zaštitu za uši", kaže Esad Durić, građevinski radnik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problem je kad se toga ne drže ni poslodavci ni radnici. U 2022. bilo je 20 smrtnih slučajeva i 171 teška ozljeda.

"Najveći broj ozljeda je od pada s visine što znači da skele i zaštitne ograde nisu bile dobro pričvršćene, a drugi dio uzroka nesreća je pad elemenata s visine na radnika i najčešće se dogodi da oni nemaju kacigu i da se dogodila nesreća. Ta kaciga je sačuvala brojne živote na gradilištima", kaže Mirjana Čagalj, potpredsjednica HGK-a za graditeljstvo i promet.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Problemi za poslodavca nastaju i kada radnici izbjegavaju zaštitnu odjeću.

"Najčešći uzrok povreda je pretjerana sigurnost, polazi se od toga ja sam to puno puta napravio, ja to znam, onda se neke mjere predostrožnosti zaobiđu i onda dolazi do ozljeda", kaže Darko Jambreković, predsjednik Nadzornog odmora građevinske tvrtke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Velik izazov je osiguranje gradilišta na kojima su strani radnici. Trenutačno ih je u građevini između 65.000 i 70.000.

"Osigurali smo sredstva za edukaciju stranih radnika što zbog jezika, što zbog kulturne implementacije, ali i znanja i vještina koja su bitna na gradilištu da bi ono bilo sigurno i adekvatno", kaže Tonči Glavinić, kaže vršitelj dužnosti ravnatelja Uprave za provedbu obnove u Ministarstvu graditeljstva.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Poslodavci smatraju da je ta edukacija nužna i hitna. "I njih je vrlo teško u današnjem normativnom okruženju koje propisuju naši zakonu svesti na to da imaju odgovarajuću zaštitu na radu, a da ne govorim da imaju odgovarajuću radnu spremu što malo tko ima", kaže Jambreković.

Ni sigurna ni adekvatna tijekom prošle i početkom ove godine nisu bila brojna gradilišta. Obavljen je 1441 nadzor, izdana 1542 upozorenja, a zbog nepridržavanja zaštite na radu, ispisane su 492 kazne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Esad je na gradilištu 25 godina i radio je posvuda. "Uvjeti su dobri u Sloveniji, oni dobro osiguravaju radnika kao i Hrvatska, ali u BiH je slaba opremljenost radnika", kaže Esad.

Ali da se ni u Hrvatskoj ne drže svi propisa i pravila, govore i 31 kaznena prijava lani podignuta protiv svih onih koji na gradilištu nisu izgradili ono najvažnije, sigurnost.