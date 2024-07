Bjelovarsko-bilogorska policija dovršila je u utorak kriminalističko istraživanje nad Krešimirom Pahokijem (51) zbog osnovane sumnje da je pucajući iz vatrenog oružja počinio 11 kaznenih djela, među kojima su femicid, četiri teška ubojstva i jedno ubojstvo. Policija je, ne navodeći Pahokijev identitet, izvijestila kako je osumnjičeni u ponedjeljak ušao u prostor ustanove za smještaj starijih i nemoćnih osoba u Daruvaru, gdje je u namjeri da liši života više osoba pucao iz vatrenog oružja, čime je počinio 11 kaznenih djela. Iz Daruvara se uživo javila i izvjestila naša reporterka Ivana Ivanda Rožić.

Kada će ubojica biti ispitan?

"Ispitivanje u Županijskom državnom odvjetništvu zakazano je u 19.30. Ubojicu su doveli od pritvorskog nadzornika iz prostorija Policijske uprave bjelovarsko-bilogorske, gdje se nalazio danas cijeli dan. Tamo se kako doznajemo, branio šutnjom. Na moje pitanje osjeća li se krivim za to što je napravio, odgovorio je: 'Nemam komentara'.Dobio je odvjetnicu po službenoj dužnosti i vrlo vjerojatno će istu takvu taktiku obrane šutnjom imati i ovdje prilikom prvog službenog ispitivanja na Županijskom državnom odvjetništvu. Tereti ga se za 11 kaznenih djela. Najzanimljivije je da su ta kaznena djela podijeljena. Prvo je femicid, dakle ubojstvo bliske ženske osobe. Tu je riječ o njegovoj majci. Zatim su četiri teška ubojstva, s obzirom na to da se radi o starijim i nemoćnim osobama, jedno obično ubojstvo, a ostala su ubojstva ili teška ubojstva u pokušaju. Županijsko državno odvjetništvo u Bjelovaru trebalo bi mu danas uručiti rješenje o istrazi. Dosad je imao samo policijsku pouku o pravima. Nakon ispitivanja vrlo vjerojatno će zamjenica županijskog državnog odvjetnika za njega zatražiti istražni zatvor i to prvenstveno zbog posebno teških okolnosti ovog kaznenog djela i zbog opasnosti od ponavljanja djela, ali i utjecaja na svjedoke. On sam je nekoliko puta pričao o tome što će učiniti, a kasnije sjeo mirno u kafić i čekao dolazak policije."

Je li se onda ovaj zločin mogao spriječiti?

"Pa teško je meni sad to nagađati. Danas smo čuli brojne različite teorije, prvenstveno nakon što su jučer ljudi govorili da je on imao oružje. Činjenica je da je on bio otprije poznat policiji te je policija nekoliko puta postupala zbog njega, i to zbog obiteljskog nasilja, zbog remećenja javnog reda i mira, zanimljivo ovaj zadnji slučaj je iz lipnja. Mnogi ljudi jučer su govorili da je on prijetio pištoljem, prvenstveno djelatnicima male mjesne trgovine gdje se on redovito nalazi. Ja sam danas razgovarala s njima. One su bile poprilično ljute, potresene i u šoku, ali su kazale kako od njega nikakvu prijetnju nisu dobile da je on dolazio normalno i mirno u dućan, da su ga vidjele kako on sjedi ispred i pije s društvom, ali prema njima se, kako mi one kažu, nikad nije neugodno ponašao. Tvrde da ne žele davati nikakve izjave za medije, ali razočarane su time što se tvrdi da je njima on uperio pištolj u usta. Kaže da se to doista nikad nije dogodilo. Ovaj slučaj u lipnju, kada je napao teško ozlijedio svog prijatelja, razgovarala sam s majkom žrtve i ona isto nije spominjala pištolj. Vjerujem da će unutarnja kontrola policije doista raspetljati cijeli taj slučaj i da ćemo napokon znati je li se ovaj slučaj mogao spriječiti što se tu ustvari dogodilo."

Istovremeno novi incident u Daruvaru? Što se to dogodilo poslijepodne?

"Tako je dobili smo informaciju da je oko 14.30 minuta u Hitnu stigla vijest o alkoholiziranom muškarcu. Hitnjaci su odmah krenuli na teren. Prva informacija je bila da je on u alkoholiziranom stanju, a kada su došli tamo on je počeo prijetiti nožem da će ih sve ubiti i da će se dogoditi masakr, kao što se već dogodio dan ranije u daruvarskom Domu domu za starije i nemoćne. Danas nam se obratio i ravnatelj Hitne koji je to demantirao koji kaže da nema takvih saznanja niti informacija da se cijeli slučaj provjerava i radi na tome. Sve je prijavljeno policiji, a policija će se o svemu oglasiti vrlo vjerojatno tek u narednim danima. Inače, zanimljivo da je ovaj događaj koji se dogodio u Daruvaru, vrlo vjerojatno da tako kažem, inspirirao brojne ljude zato što je ozbiljna prijetnja smrću stigla ravnateljici Doma za starije i nemoćne u Bjelovaru. To je inače dom koji je u vlasništvu Županije gdje je 250 korisnika. Ta prijetnja je prijavljena policiji i oni radi na tome. Sutra će se o tome oglasiti."