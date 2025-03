Je li moguće izbjeći plaćanje poreza na nekretnine? Stručnjak: 'Postoji jednostavan način, ali...'

S dosadašnjih 5 na 8 eura! Porez na nekretnine u Fažani skočio je 60 posto! Mario iznajmljuje dva apartmana i kaže da su iznajmljivači u ovoj istarskoj općini – zgroženi.

"Meni je osobno neprihvatljivo da smo u Općini Fažana uveli maksimalan iznos poreza na nekretnine od 8 eura. Mi ovdje nemamo cjelogodišnji turizam, imamo samo sezonu koja potraje dva do tri mjeseca, to je klasično kupanje", kaže nam Mario Milić, iznajmljivač iz Fažane.

Ljuti ga što i velik broj iznajmljivača radi na crno, a cijenu će na kraju platiti oni koji se drže zakona.

"Svi sjedimo u istom čamcu, danas može biti 8 eura u Fažani – sutra u Splitu. Nismo mi sigurni što će biti nagodinu, možda bude 10 – 12 – kako cijene idu, neće prema dolje", dodaje Milić.

Fažana nije jedina.

Maksimalnih 8 eura po kvadratu naplaćivat će se i u Umagu, Svetom Filipu i Jakovu, Visu i Baškoj Vodi. Visoka stopa bit će i na Bolu na Braču od 7 i pol eura, u Rovinju, Labinu i Poreču 6 eura i 25 centi, a 6 eura u Rabu.

"Razina bijesa ljudi, ljutnje – ovo oni smatraju izuzetnom agresijom na njihovo sve što su stvarali, od čega sve pokušavaju preživjeti je toliko jaka da sam sigurna da će se taj efekt vidjeti na lokalnim izborima", kaže nam Hana Matić, potpredsjednica udruge Spasimo male obiteljske iznajmljivače.

Paušal - 100 eura po krevetu

Uzmemo li tako za primjer apartman od 65 četvornih metara s pet kreveta u Fažani, iznajmljivač je do sada plaćao 35 eura po krevetu i pet eura po metru četvornom poreza na kuću za odmor. Na godinu je to bilo oko 500 eura, ne računajući ostale izdatke. No, po novome paušal će se plaćati 100 eura po krevetu uz maksimalnu stopu poreza na nekretnine od 8 eura isti taj iznajmljivač plaćat će na godinu čak 1020 eura - odnosno 102 posto više nego do sad.

Izbjeći plaćanje, bit će gotovo nemoguće, kaže porezni stručnjak.

"Bojim se da će tu biti teško pronaći način kako legalno se osloboditi toga. Jedan od jednostavnih načina za oslobođenje, ako je riječ o nekretnini koja je u dugoročnom najmu, ali to mora biti dulje od 10 mjeseci u godini. Eventualno neki kraći najmovi od 2 mjeseca u godini bi možda mogli se uklopiti u varijantu oslobođenja plaćanja poreza na nekretnine", tvrdi Ivan Čevizović,predsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika.

Iznos poreza na nekretnine koji je zamijenio dosadašnji porez na kuće za odmor povećalo je čak 215 gradova i općina, a tek njih 57 porez je smanjilo.

U tri najveća grada, Zagrebu, Splitu i Rijeci, zadržano je postojeće porezno opterećenje, pri čemu treba naglasiti da su Zagreb i Rijeka prošle godine podigli namet na pet eura po kvadratu. Šibenik, Makarska i Dubrovnik uglavnom su ostali na istim iznosima.

„Ti iznosi su jako veliki, a ono što posebno zabrinjava je najava ministra Primorca koji je rekao da je ovo samo početak, samo prva faza što upućuje na to da ćemo možda za godinu ili dvije imati situaciju kao u Sloveniji gdje se predlaže da se plaća porez na vrijednost nekretnine“, objašnjava Hana Matić.

Od borbe ne misle odustati, pa će kroz tjedan dana pokrenuti i postupak pred ustavnim sudom.