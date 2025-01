UDAR NA DIVLJANJE CIJENA / Je li Hrvate pogodio fenomen posta? Ekonomski stručnjak objasnio što je to

Jučerašnji se bojkot trgovina, kažu najnoviji podaci Porezne nastavio se u danas. Doduše, građani nisu doslovno prepolovili promet u trgovinama kao jučer, a bojkot kupnje glasno je odjeknuo i izvan hrvatskih granica. Dio građana i danas kažnjava trgovce i kupuju samo najosnovnije. 'Stvarno mislim da je ljudima preko glave došlo. Ja osobno za sebe mogu reći da ću sigurno bojkotirati i dalje. Živim u Varaždinu, Slovenija mi je na 15 minuta i sve velike šopinge ću obavljati tamo jer je znatno jeftinije nego ovdje', kaže Dominik iz Varaždina. No, potrošnja se polako vraća na staro, što pokazuju i podaci porezne uprave. Do 16 sati u trgovinama je u odnosu na prošlu subotu bilo 2 posto više izdanih računa, a potrošeno gotovo dva milijuna eura manje, odnosno 4 posto. 'Glavni izvor rasta cijena je sklonost potrošnji i visoka potrošnja. Ako potrošači tijekom godine troše, a jedan dan ne troše – to možemo povezati s fenomenom posta. Jedan dan ili dva postimo i nakon toga se najedemo previše nego što je trebalo', kazao je ekonomski analitičar Damir Novotny. No, pobuna protiv visokih cijena ide dalje. "Na ovom definitivno nećemo stati jer ljudima je zaista dosta divljanja cijena. Ogorčeni su na inflaciju, ogorčeni su na pasivnost države i nadzorna tijela tržišta i mislim da sada treba poslati još jaču i snažniju poruku", kaže pak Josip Kelemen, savjetnik potrošačke platforme Halo inspektore. Bojkot je uz trgovce osjetila i država koja je samo jučer izgubila najmanje 3 milijuna eura prihoda od PDV-a.