Javio nam se i drugi svjedok Kajtazijeva nasrtaja na Suzanu Krčmar

Nakon što smo jučer prvi objavili audiosnimku i izjavu svjedoka koji potvrđuje fizički nasrtaj zastupnika romske nacionalne manjine Veljka Kajtazija na njegovu blisku suradnicu, predsjednicu udruge Kali Sara Suzanu Krčmar, RTL-u se javio i drugi svjedok.

On potvrđuje Kajtazijevo neprihvatljivo ponašanje. Krčmar i Kajtazi ni danas ne odgovaraju na naše upite. Početkom tjedna demantirali su da je došlo do bilo kakvog fizičkog napada, iako se na snimci jasno čuje da Krčmar zaposlenike udruge moli da ništa ne prijavljuju zbog straha za vlastitu egzistenciju i nastavak normalnog funkcioniranja udruge. Za to vrijeme nižu se političke reakcije na slučaj.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ministar ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan rekao je: "Svaki oblik nasilja je za svaku osudu, kod toga apsolutno stojim, nulta tolerancija - pogotovo kad govorimo o nasilju nad ženama ili nasilju u obitelji."

Na pitanje je liga šokiralo da je istina to oko gospodina Kajtazija, Habijan je odgovori: "Šokiralo bi me tko god da je u pitanju. Šokira me i apsolutno osuđujem bilo kakav oblik nasilja prema bilo kome i tko god da je počinitelj."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

SDP-ov saborski zastupnik Mišel Jakšić također je naveo: "Ovo što imamo priliku čitati su ozbiljne optužbe koje bude ozbiljnu sumnju i zbog statusa nacionalnih manjina i percepcije politike u Hrvatskoj, tu očekujem da DORH i policija vrlo brzo donesu neki svoj pravorijek i stanu iza njega."

Tekst se nastavlja ispod oglasa