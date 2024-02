U "Generalovom zločinu" se otkrivaju novi detalji stravičnih ubojstava Generala Ivana Koradea koja su šokirala Zagorje prije 16 godina.

U Hrvatskom Zagorju general je ubio petero nedužnih ljudi među kojima i maloljetnika i njegovu baku. Dosje Jarak bavi se i njegovim profilom i to od junaka Domovinskog rata do brutalnog masovnog ubojice. O zločinima svoga oca u Dosjeu prvi put progovara i Koradeov sin. Gost u RTL-u Danas bio je autor serijala Andrija Jarak koji je progovorio o epizodi.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kao i u drugim slučajevima koje ste obrađivali u Dosjeu Jarak i u ovom si izvještavao s lica mjesta. Po čemu pamtiš tih osam dana potrage za Koradeom?

"Strah, paranoja, nervoza, tri i pol tisuće policajaca svih rodova od temeljne do specijalne policije i jedan ogroman pritisak u zraku. Naime, za nekoliko dana je u Hrvatsku dolazio američki predsjednik, tadašnji George Bush i nije teško zamisliti kakva je bila paranoja. Kakav je bio pritisak na hrvatske obavještajne službe, na policiju. U zraku je bilo samo jedno pitanje hoće li biti ubojstvo ili samoubojstvo. Na kraju je bilo samoubojstvo, ali svi smo apsolutno na trenu znali da će to tragično završiti."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zašto ste tvoj tim odabrali baš ovaj slučaj?

"Dobili smo nekoliko stotina poruka u kojima stoji jeste li sami odabrali temu ili vam je to netko naredio. Odabrali smo to zato što je ovo jedan od najgorih zločina ikad. S jedne strane imate čovjeka koji je neosporni general koji je neosporni heroj Domovinskog rata, a s druge strane masovnog ubojicu. Bilo je potrebno naći balans između toga, naći nekakvu sredinu i realno sagledati što je Korade radio u Domovinskom ratu i njegova 7. Gardijska brigada, ali jednako tako i da je ubio dijete od petnaest godina i baku koji nemaju veze ni s čim. Ubio je petero nedužnih ljudi, među njima i policajca Marka Kuzmanića. I to je odgovor na pitanje zašto smo radili tu epizodu. Mislim da će ova epizoda izazvati najveći interes dosad. Dakle, kao i uvijek u Hrvatskoj imamo crno i bijelo. Jedni kažu to je heroj, drugi kažu to je zločinac. Mi smo se potrudili donijeti obje strane priče i nadam se da će gledatelji večeras sa zanimanjem to pratiti i da će im biti interesantno."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Je l' tebe osobno iznenadilo da jedan general hoda po zagorskim selima i ubija ljude?

"Nije, zato što sam ja i tad znao da je Ivan Korade imao PTSP i zato što sam i tada znao da Ivan Korade punih trinaest godina radio incidente po Hrvatskom zagorju s manjim prekidima. Na neko vrijeme se da tako kažem, uvjetno rečeno, primirio. Međutim, svi su sve znali. Država ništa nije napravila. Njega su uhitili 97. godine, bio je dva mjeseca u zatvoru. Nakon toga su ga pustili, umirovili. Država je trebala liječiti Ivana Koradea da su to napravili i poslali ga na makar prisilno liječenje ovaj se zločin ne bi dogodio, a tih nesretnih pet ljudi, nevinih ljudi bi danas još uvijek bilo živo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Strašno. Vidjeli smo epizodu na Voyo. Teška i jeziva, ali i moćna koji dio je zapravo na tebe ostavio najveći utisak?

"Bez ikakve dvojbe. Ispovijest obitelji Huljić kojima su ubili baku i maloljetnog sina Gorana, koji je imao 15 godina ispred njegove majke i njegovog starijeg brata. Nešto što vas uistinu onako pučki rečeno, izbacuje iz cipela. Da stvar bude gora, ta obitelj nikad nije dobila odštetu jer pazite sad Ivan Korade nije bio djelatno vojno lice i nisu imali koga naplatiti. Na sudu su ga proglasili nerazumnim. Ne može netko tko ima teški dijabetes, bježati dobro uvježbanim, vrhunski uvježban specijalcima, osam dana kroz šumu, a da nije uračunljiv. Dakle, sud ga je jednostavno proglasio neuračunljivim."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

I za kraj, evo u novoj epizodi donosite neke ekskluzivne stvari.

"U novoj epizodi, rekao bih, osim potresne ispovjedi, ono što je najvažnije je prvi ekskluzivni televizijski intervju Koradeova sina Marija, koji je i sam imao nekih određenih problema sa zakonom i rekao bih, iznenađujuće otvoreno progovara o svom ocu, progovara o svom djetinjstvu. Govori o problemima koje je njegov tata, što mu se događalo u glavi, kako se odnosio prema njemu i prema majci. Mi smo pokušavali doći do njega. Na kraju smo uspjeli zahvaljujući našoj producentice Marijani Šikić koja je, rekao bih, tako vodila te pregovore. I rekao bih da me iznenadilo s koliko spremnosti i otvorenosti, a s obzirom na background, s obzirom na to da se ljudi u Zagorju, nažalost i dalje boje tog prezimena je govorio sin od generala Koradea i sve to je nekako jedan koloplet koji čini ovu priču itekako intrigantnom i itekako zanimljivom. Kažem nikad dosad. Ovo je četvrta epizoda. Nismo u cijeloj sezoni imali toliko reakcija kao što imamo uoči večerašnje emisije.