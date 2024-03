Danas je raspušten Hrvatski Sabor i očekuje se da predsjednik Zoran Milanović uskoro objavi datum održavanja parlamentarnih izbora. O posljednjem sazivu Sabora te o očekivanjima za izbore u RTL-u Danas uživo govori Gordan Jandroković. S njim razgovara naša reporterka Mirjana Posavac.

Što mislite koji datum će predsjednik izabrati za održavanje izbora?

Predsjednik ima rokove u kojima mora donijeti odluku o sazivanju izbora. HDZ je spreman, odgovara nam svaki datum.

Mislite li da će biti iznenađenja, da će biti 1. svibnja?

To pitajte predsjednika ponavljam - nama sve odgovara.

Mislite li da će slijediti dosadašnju praksu srednjeg datuma, kao što je 28. travnja?

Teško mi je predvidjeti, predsjednik donosi odluke - nekad razborite, nekad malo manje razborite. On će sigurno postupiti u skladu s tim.

Mislite li da će se predsjednik miješati u kampanju?

Svejedno mi je.

Obično kažu analitičari da mu više odgovara da pobijedi HDZ, zbog svojih izbora potkraj godine?

Uopće ne ulazim u nagađanja i spekulacije, HDZ ima svoja postignuća koje smo ostvarili posljednjih 7-8 godina. Imamo vrlo kvalitetne ljude s kojima izlazimo na izbore, koalicijske partnere s kojima smo do sada vrlo uspješno radili. Tako da nam stvarno nije predsjednik Republike u fokusu. Naši protivnici na ovim izborima su Grbinova koalicija i druge političke stranke koje bi se udruživale, pa bi ih bilo 15-20, koje bi išle protiv HZD-a, ali mi smo snažniji i jači politički. Osigurali smo političku stabilnost ovih godina. Vjerujemo da će to građani procjenjivati.

Zašto ste se požurili s prisegom glavnog državnog odvjetnika Turudića?

To je još jedna teza koja ne drži vodu. Nisam se požurio, mandat aktualnoj državnoj odvjetnici istječe 26. svibnja.

Ali to tada se stigne formirati i novi saziv Sabora i vi ste predsjednik?

Hoće li se konstituirati novi saziv Sabora nije izvjesno, nije realno da se dogodi tako brzo sazivanje novog saziva Sabora.

Ako se to ne dogodi, a da novi glavni državni odvjetnik nije podnio prisegnu, moglo bi se dogoditi da ostanemo bez glavnog državnog odvjetnika. Bila je dilema treba li to učiniti dok sabor radi u punoj snazi ili nakon što se raspusti?.

Mislim da je bolji legitimitet to učiniti sada. Na kraju ovaj saziv Sabora donio je odluku o imenovanju glavnog državnog odvjetnika i tu nema posebnih namjera niti zadnjih namjera kako neki tumače. po meni je to bilo ispravnije nego da smo čekali do 26. svibnja

