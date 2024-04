U ponoć u Hrvatskoj nastupa dvodnevna izborna šutnja. Zabranjuje se svaka izborna promidžba, objavljivanje procjena izbornih rezultata, kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, objavljivanje fotografija u sredstvima javnog priopćavanja, izjava i intervjua kandidata, te navođenje njihovih izjava ili pisanih djela.

RTL-ova reporterka razgovarala je s članom Državnog izbornog povjerenstva Slavenom Hojskim. Kada nastupi izborna šutnja, zabranjena je promidžba. No novčanih kazni za prekršitelje nema...

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"U ovom Zakonu sankcija nema, u Zakonu za Europski parlament sankcije su ozbiljne. Mi kao Državno izborno povjerenstvo moramo se pridržavati Zakona o izborima zastupnika u tom dijelu, a svi su se dužni pridržavati pravnog poretka u RH sukladno Ustavu, tako da smo izdali priopćenje o izbornoj šutnji gdje to tražimo i od izbornih sudionika, i od fizičkih i pravnih osoba, te svih onih koji posredno ili neposredno sudjeluju u izbornoj promidžbi, kao i od medija i medijskih nakladnika", kazao je Hojski.

To se odnosi i na Predsjednika Republike?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To se odnosi na sve".

On će sutra nastaviti po svom?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zato smo pozvali medijske nakladnike da se suzdrže od bilo kakvih objava, izjava, intervjua bilo kakvih press konferencija".

Što to konkretno znači za Predsjednika Republike?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To znači da to vrijedi za sve izborne sudionike u kampanji da se na njih odnosi poštivanje izborne šutnje, ali i za medije i medijske nakladnike da to ne prenesu dok ne završi izborna šutnja, znači do srijede u 19 sati".

Znači mediji sutra ne bi trebali prenositi Zorana Milanovića?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Govorimo kompletno o izbornoj šutnji, o svim sudionicima, bilo izbornog postupka posredno ili neposredno, pa i na Predsjednika Republike".

Što ako bi iznosio stavove koji se tiču njegove trenutne funkcije?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To ćete vi sukladno priopćenju u medijima procijeniti hoćete ili nećete. Posebno naglašavam u medijima piše da se ne prenose niti izjave, fotografije radilo se direktno o izbornoj promidžbi ili o nekim drugim temama koje nisu direktno vezane uz izbornu promidžbu. Vrlo je široko je pisano priopćenje".

Treba li Ustavni sud reagirati?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja ne mogu sada pozivati Ustavni sud da reagira. Mi ćemo kada prođu svi rokovi za prigovore i žalbe objaviti u Narodnim Novinama, kao nakon svakih izbora, konačne rezultate. Uvijek uz te konačne rezultate po svim izbornim jedinicima prati odluka Ustavnog suda da su izbori provedeni u skladu s Ustavom, Ustavnim zakonom i Zakonom o izborima zastupnika pa onda treba pričekati ", kazao je.

Može li sutrašnji neki eventualni istup Zorana Milanovića biti razlog za poništavanje izbora?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je pitanje za Ustavni sud".

Što se tiče posjeta Andreja Plenkovića Mostaru, tamo nema izborne šutnje. Što ako taj posjet osvane na društvenim mrežama?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Stav je DIP-a- da svi izborni kandidati i ako su državni dužnosnici bilo kakve događaje ili skupove, ako je ikako moguće izbjegnu. Ako nije moguće, zbog ranijih obaveza ili nekog opravdanog razloga, onda je naša preporuka da se istupi svedu na najmanju moguću mjeru i da ih hrvatski mdiji prenesu tek u srijedu nakon 19 sati".