Oporba se i dalje oštro protivi imenovanju Ivana Turudića, a stranka Možemo otišla je korak dalje. Baš dok su najavljivali prosvjednu akciju imali su s njim bliski susret. Nakon najave tužbe Europskoj komisiji protiv Plenkovića zbog povrede europskog prava, iz stranke Možemo su počeli prosvjed ispred Vlade na kojem će, kažu, ostati cijelu noć, sve do sutrašnjeg glasanja u Saboru.

Pozvali su i ostale zastupnike i građane da im se pridruže te tako pruže otpor, kako kažu, nezabilježenom nasrtaju na institucije. Prosvjed uživo prati reporterka Dajana Šošić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Saborskim zastupnicima priključilo se stotinjak građana koji su im dali potporu. No, nitko od drugih većih oporbenih stranaka nije se priključio njihovoj inicijativi. Ostat će na Markovom trgu do sutra u 10 sati", rekla je naša reporterka koja je razgovarala sa saborskom zastupnicom Ivanom Kekin.

"Izgledat će kao i dosad. Već smo čitav dan ovdje, mnogi građani nam pružaju podršku. Poruke koje smo dobili od njih su da su bijesni, da su jadni, da se osjećaju nemoćno i da imaju osjećaj da im Plenković krade državu i privid normalnosti i da sve što žele je pristojna zemlja"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ova inicijativa ne može ništa promijeniti, zbog čega ste večeras ovdje?

"Ovdje smo odlučili stati jer nam je Andrej Plenković odlučio oduzeti Markov trg. Da bi građani pokazali Plenkoviću što misle o njegovom cinizmu i o tome kako se ruga građanima ove zemlje. On govori da skupljamo političke bodove ovom akcijom i govori da nije važno i irelevantno što su izašle poruke u kojem članica HDZ-a i uskočka superzvijezda Josipa Rimac drugom članu HDZ-a kaže da joj je Turudić rekao da neće biti hapšenja. Ostat ćemo ujutro do 10 i procijeniti što je najbolje napraviti. Jasno nam je što se sutra sprema i kakav je to udar na demokraciju"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nijedna druga veća oporbena stranaka nisu se priključili vašoj inicijativi?

"Priključila se Dalija Orešković, rekli smo da nam se dođu pridružiti građani i političari koji smatraju da je ovo što radi Andrej Plenković, to kako podržava osvjedočenog lažljivca skandalozno"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ovo podsjeća na situaciju od prije četiri godine kada ste se ulogorili ispred Sabora kako bi upozorili na nužnost donošenja Zakona o obnovi.

"Podsjetila bih da smo prije četiri godine mogli biti na Markovu trgu, a sada građani to više ne mogu. I tada nas je premijer omalovažavao, a nakon toga je izgubio izbore u Zagrebu", rekla je Kekin.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne treba očekivati nikakvo iznenađenje, čuli smo da se tijekom dana spekuliralo da bi saborski zastupnici Domovinskog pokreta mogli dati potporu Ivanu Turudiću, ali održali su sjednicu Predsjedništva i rekli da će u ovim okolnostima i oni biti protiv. Vidjeli smo da je premijer okupio koalicijske partnere i unatoč svim porukama koje su izašle u javnost i unatoč činjenici da Turudić o odnosu s Rimac nije govorio istinu dali su čvrstu potporu premijeru i njegovom kandidati. No i sve da to nije tako, treba spomenuti da se glavni državni odvjetnik bira običnom većinom, odnosno 39 glasova zastupnika tako da premijer može mirno spavati.