'Ne zanima nas Radić, skinuli smo utege. Žele nas rasturiti i to rade za velike novce'

Dan nakon što je bivši član i osnivač Domovinskog pokreta Mario Radić u intervjuu za RTL rekao da podržava Vladu ako se ispoštuje ono što je ranije dogovoreno, poruku za njega ima šef DP-a, Ivan Penava. S njim ne želi surađivati ni na koji način, a evo što je još rekao RTL-ovoj reporterki Katarini Brečić.

Gospodine Penava, idući tjedan ponovno Sabor zasjeda. Kolika je parlamentarna većina?

"Većina je dovoljna. Dakle, 76 plus jedan, dvoje, troje po potrebi. Ono što sve zanima, sve je stabilno i ide dalje kako treba."

'Parlamentarna većina je stabilna'

Mijenja li se nešto, je li premijer Andrej Plenković onda rekao vratite mi jedno ministarstvo?

"Nije. Imamo sporazum između Domovinskog pokreta i HDZ-a koji smo potpisali i toga se držimo. Svima je ključno da se može raditi posao koji je odgovoran, da imamo prigodu ostvarivati ono što smo obećali i zacrtali."

Gdje su ona dvojica oporbenih zastupnika što je najavio ministar Dabro da će vam se priključiti?

"Razgovaramo s njima i oni su tu. To je kontekst priče - ako treba dogodit će se, ako ne neće se dogoditi."

Nisu izmišljeni?

"Ne, nisu izmišljeni."

Što se tiče gospodina Radića, Vi ćete s njim sada ići na koalicijske sastanke. Kako će to izgledati - svi za istim stolom, za isti cilj?

"Ne mogu shvatiti s kim ću na koalicijskim sastancima biti u kontekstu gospodina Radića i ove ekipe."

Netko od njih, to je najavio u intervjuu za RTL.

"Što se nas u Domovinskom pokretu tiče, ne zanima nas više gospodin Radić i ta ekipa. Koalicijski sporazum su potpisali DP i HDZ, tu nema gospodina Radića i njegove ekipe. Ali kad poslušate Radića, on je izjavio da će podržavati koalicijsku većinu. Kad poslušate gospodina Peternela, on je najavio da će biti u opoziciji, a kad poslušate gospodina Biloglava - on je rekao s Plenkovićem nipošto. Ekipa koja za cilj jedino ima rasturati DP i svaku nacionalnu desnicu, to rade za krupni kapital i velike novce, i to će nastaviti raditi. Ako će HDZ htjeti nešto s tim ljudima, u to nećemo ulaziti, to se neće ticati DP-a i neće ulaziti u kvote DP-a. A što će koalicijski partneri po tom pitanju, njima na volju. Poput SDSS-a, jasno smo rekli tko nam je protivnik i što rade na političkoj sceni."

Otišlo 600 članova Domovinskog pokreta

Znači Mario Radić je jednako SDSS?

"Neću reći da su jednaki jer su različiti, ali ima zadatak destrukcije svake zdrave nacionalne opcije, i on i njegovi sateliti koje plaća."

Koliko je članova napustilo Domovinski pokret?

"Bio sam tu i kad je otišao gospodin Škoro i kad smo imali gubitak od 1800 članova."

Koliko je sada?

"Danas imamo nešto manje od 600 što je 5 i pol posto. Iz ove priče ćemo otići ne neokrznuti. Bit će mjesec-dva kroz brojke osipanje, a nakon toga kreće uzlet. Konačno smo skinuli utege koji su nas držali da sporije trčimo ove izborne utakmice. Konačno ćemo disati punim plućima i početi okupljati ljude što ćete brzo i svjedočiti."