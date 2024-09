Radić otkrio što znači 'crno na bijelo', ali i hoće li imati svog kandidata za predsjednika

Diljem Hrvatske osvanuli su plakati s jednostavnom porukom "Crno na bijelo". Crno-bijeli jumbo plakati iznenadili su građane od Osijeka i Zagreba do dalmatinskih gradova, a riječ je o kampanji stranke u nastanku. Osnivaju je donedavni članovi Domovinskog pokreta koji su tu stranku napustili nakon pobjede Ivana Penave na nedavnim unutarstranačkim izborima.

Iza nove parlamentarne stranke stoji Mario Radić, bivši Penavin zamjenik u Domovinskom pokretu. Hoće li u Saboru podržavati aktualnu Vladu u kojoj sjede bivši kolege, ide li u utrku za Pantovčak i kako će se zvati nova stranka? Radić je u ekskluzivnom razgovoru planove otkrio RTL-ovoj reporterki Dajani Šošić.

Slogan nove stranke je "Crno na bijelo". Što to točno znači?

To znači otisak u vremenu Hrvata, crno na bijelo. Prvi neki otisak Hrvata u vremenu je Bašćanska ploča ili neko pismo. Nakon toga imamo neki vremenski odmak pa imamo Ivana Vučetića koji je izmislio otisak prsta crno na bijelo, a mi danas otključavamo svoje mobitele otiskom prsta. Crno na bijelo je nekakav način da pređemo sa riječi na konkretna djela.

Ime stranke već imate?

Imamo neke fokus grupe, istraživanja, tu smo negdje, ali još nismo izbrusili do kraja.

Možemo reći da ste se zeznuli na neki način sa Škorom, pa sad s Penavom. Jeste li zato sada odlučili sami stati na čelo stranke i osnovati svoju stranku?

Gledajte, ako netko je na čelu Stožera za provedbu izbora u dva ciklusa i osvoji jedanput 16 mandata, drugi put 14 mandata, treći rezultat, a ja sam kontinuitet te politike - ne može se reći da sam se zeznuo.

Potpora Vladi

Premijer je rekao jučer da ćete podržavati Vladu. Je li to točno? Je li to dogovoreno?

Ja sam bio u pregovaračkom timu i znam što smo pregovarali. Na koji način smo neke dokumente koji smo potpisali zajedničke, u kojem smjeru će ići ova Vlada. Andrej Plenković je rekao odmah nakon toga da su hrvatski birači i glasači odlučili ovog puta da brod na kojem je hrvatska Vlada skrene malo udesno i rekao da treba poštivati volju birača. Ja s tim slažem apsolutno. Međutim, provedba toga tog dokumenta nije se pokazala najboljom i glasači koji su glasali za nas ne vide da smo skrenuli taj brod udesno. Štoviše, rekao bih da je ostalo na istom kursu, što oni kažu politika kontinuiteta. Možda je malo čak i skrenuo na drugu stranu. Mi ćemo pokušati taj brod ispraviti na onome što smo dogovorili dosad.

Dakle, podržavat ćete Vladu?

Kažem Vam, ako možemo ispoštivati te sve dokumente kao takve, naravno da da.

Hoćete li tražiti nešto konkretno zauzvrat, participaciju u Vladi?

O tome ćemo pričati. Nisu nam primarne fotelje, niti je primarno način da mi moramo doći do nekih pozicija. Nama je puno bitnija provedba programa i načela na kojima smo dobili glasove. Mi hoćemo crno na bijelo neke dokumente i neke stvari koje će biti konkretne.

Nećete tražiti nešto zauzvrat? Ivan Penava ima tri ministra u Vladi i državne tajnike.

Pregovarat ćemo, razgovarat ćemo o svemu. Nije nam to primarno, ali razgovarat ćemo o svemu.

Što bi vam bilo, neki resor, najprihvatljivije?

Nismo na taj način uopće razgovarali, niti možemo razgovarati. Nama je tek prekosutra inicijativni odbor stranke. Tek ćemo tada donijeti statut i programska načela. Imamo puno stvari… Trenutno smo mi nezavisni zastupnici, načelnici, preko 100 i nešto ljudi raznih je izašlo.

Znači dali ste potporu unaprijed bez da ste dogovorili neke konkretne uvjete?

Ne možemo… Mi smo dali potporu već prije tri mjeseca, ako ćemo tako gledati. Svi naši zastupnici su digli ruku za Vladu u tom trenutku i ja u ovom trenutku mogu samo ponoviti da nisam vidio nikakvo uplitanje HDZ a u ovaj proces. Nisam ga vidio na način od strane vrha HDZ-a.

Nije vam problematično što će vaši ljudi u Saboru dizati ruke za tri ministra s kojima ste do jučer praktički bili u ratu?

Ako ovoj prethodnoj strani nije problematično da dižu ruke za Vladu Andreja Plenkovića, protiv koga su digli kaznene prijave. Prvenstveno gospodin Ivan Penava, gdje ga je stavio na plakat…

I vi ste tada bili s njima.

Bio sam s njima, ali nisam bio ni na jednoj toj pressici i nisam to podržavao kao takve. Rekao sam da je to potez previše.

Na koliko zastupnika računaju?

Ako se gospodin Biloglav vrati u Sabor, imate za sada tri saborska zastupnika. Računate li na još neke?

U ovom trenutku gospodin Željko Lacković na koalicijskom sastancima u ime nas otprilike komunicira neke naše ideje i stavove.

Danas je na sastanku bio u vaše ime?

Pa i u naše i u svoje. Na taj način smo napravili kontinuitet. Gospodin Lacković je bio na mojoj listi u četvrtoj izbornoj jedinici. Ja sam dogovorio s njim suradnju tako da ne vidim ništa sporno.

Osim gospodina Lackovića, očekujete li da vam se još netko priključi?

Očekujem, ali o tom po tom. Očito neki saborski zastupnici.

Iz oporbe ili vladajućih redova?

Ne bih o tome. Ne želim prejudicirati neke stvari, ali imamo pregovore s nekim ljudima.

Je li realno da tražite neko ministarstvo koje trenutačno drži Domovinski pokret?

Je li realno ili nije realno, o tom po tom. Kažem, nama to nije prioritet. Nama je prioritet da se provode politike koje smo mi obećali našim biračima. To nam je prvenstveni prioritet. Ovo sve ostalo, ako bude - bude, ako ne bude - ne bude. Nije nam to prioritet.

Što vas gura u politici i dalje? Je li to politička ambicija ili je to možda osveta dojučerašnjim partnerima?

Osveta nije sigurno. Nisam čovjek koji će živjeti u gorčini i osveti. Uostalom, mene jedino u tom svemu smeta kad čitam neke komentatore koji kažu, nadmudrio, pobijedio na tome. Ja nikad ne bih volio da pobijedim na način koji je protupravan, nemoralan i nečastan i veličati način takve pobjede nije dobra poruka ljudima u Hrvatskoj.

Predsjednički kandidat

Uskoro idu predsjednički izbori. Što je s predsjedničkim kandidatom, kome će vaša stranka dati potporu?

Mi smo najbliže stavu da ćemo imati svog kandidata. Mislim da mi kao stranka koja je u nastajanju, ali smo već snaga sama po sebi iz priloženog što se vidi. Vjerojatno ćemo imati svog kandidata koji će zastupati naše stavove, braniti ih kao i naše politike.

Hoćete li nam reći tko će biti vaš kandidat?

A ne mogu vam reći, tek ćemo pregovarati s ljudima. Imamo tri do četiri kandidata.

Vi niste sigurno. Jedan od tih?

Za sad se ne vidim (tu, op.a.) i mislim da nisam.