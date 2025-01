Hrvatska kao ratna zona, na kirurgijama gledaju užas: I sve to doma stigne za tjedan dana...

Sezona pirotehnike je završila, pa se zbraja uništena imovina, ozlijeđeni ljudi, prestravljeni kućni ljubimci. Da se razmišlja i o totalnoj zabrani pirotehnike - potvrdili su u policiji.

Pokrenuta je i peticija za zabranu prodaje i upotrebe pirotehničkih sredstava u Hrvatskoj koju je potpisalo više od šest i pol tisuća građana.

"To je nenormalno što se događa. To više nije ono par petardi, nego ono ja se uplašim", rekao je Slobodan iz Zagreba.

Pune ruke posla za kirurge

Samo u novogodišnjoj večeri teško je ozlijeđeno deset, a lakše 16 osoba. Kakva je bila situacija tijekom blagdana - pitali smo sve velike bolnice u Hrvatskoj. Zanimljivi su podaci iz Splita, šestero je ozlijeđeno petardama - četiri lakše, dvoje teže. Svi su imali od 10 do 19 godina. Četvero osoba lakše se ozlijedilo vatrometom, a jedna - prskalicama.

Pune ruke posla imali su i u Klaićevoj bolnici u Zagrebu i to u razdoblju kada je pucanje - zabranjeno.

"Imali smo ove godine 2 ozbiljna slučaja do Badanjaka. Na svu sreću nakon toga ni jedan teži slučaj. Osim toga je bilo još 10-ero djece koji su liječeni ambulantno, s blažim ozljedama", rekao je kirurg u Klinici za dječje bolesti Zagreb Rok Kralj.

Policijska statistika

Da se puno pucalo - pokazuje i policijska statistika - u ovoj blagdanskoj sezoni pronađeno je ili oduzeto više od 100 tisuća komada različitih pirotehničkih sredstava.

"Radi se i o petardama i o vatrometnim kutijama, raketama itd. To je sve nedozvoljena pirotehnika F2, F3 kategorije, i F4, za profesionalnu upotrebu", rekao je voditelj Protueksplozijske službe Ravnateljstva policije Tomislav Vukoja.

Dio toga se prodavao po tržnicama ili u piro-trgovinama, "ispod pulta".

"A ostale prodaje su bile u stanovima, dakle osobe su bile, većinom maloljetnici, odlazili kod nekih ljudi i oni su im prodavali pirotehniku", rekao je Vukoja.

Tresno i za kućne ljubimce

Blagdani su uvijek stresno vrijeme i za kućne ljubimce. Dio njih se petardi i vatrometa boji, toliko da pobjegnu od kuće. Tijekom novogodišnje večeri - u zagrebačkom azilu - tako su pronašli i privremeno udomili oko 20 pasa.

"To je nešto kontinuirano, što traje pet, šest dana. Gdje je dodatni stres za samu životinju. Ne samo pse, nego i mačke, divlje životinje, gdje može doći do nastradavanja, naleta auta", rekla je veterinarska tehničarka u Skloništu za nezbrinute životinje Dumovec Katarina Vlašić.

Legalno tržište

Petarde su zapravo zabranjene još 2020. godine, ali su one još uvijek široko rasprostranjene. Legalno tržište - nakon zabrane se moralo prilagoditi, pa prodaju zamjensku pirotehniku - zračne bombe, rakete, vatromete. A cijelo vrijeme upozoravaju da ne poštuju svi pravila.

"Nažalost i dalje petarde postoje i ono će vjerojatno u budućnosti postojati. Na žalost mi ne možemo na to utjecati. Petarde se kod nas zabranjene, mi ih ne prodajemo, no one su našle druge kanale prodaje", kaže voditelj prodaje u tvrtki za pirotehniku Tomislav Dubić.

U policiji kažu da su upoznati s ovom problematikom. Poduzimaju radnje da se otkriju oglašivači te ugase takve web domene.

"Na tim stranicama postoje od klasičnih petarda pa sve do jakih petarda, znači koje može bilo tko naručiti i tko posjeduje bilo kakvu karticu. I ta roba je u roku od tjedan - dva na vašoj kućnoj adresi", kaže Dubić.

Ništa bolje ni u Njemačkoj, Belgiji...

Ulice Njemačke za novogodišnju večer - izgledale su kao ratna zona. Petero ljudi je poginulo, a nekoliko desetaka je ozlijeđeno. Ondje i u Belgiji se razmišlja o zabranama.

"Imamo i teško ozlijeđenog policajca kojeg je, pretpostavlja se, pogodio ilegalni vatromet", rekao je glasnogovornik berlinske policije Florian Nath.

U Njemačkoj punoljetne osobe mogu kupiti F2, jače kategorije su zabranjene. Najstroža pravila ima Irska - dozvoljena je prodaja i korištenje F1 pirotehnike. U Belgiji je prodaja F3 - kazneno djelo.

"Ako se kompletna pirotehnika zabrani, mi možemo firmu ugasiti", dodao je Dubić.

A i pitanje je koliko bi urodilo plodom - jer i uz sadašnju zabranu, petarde se lako mogu nabaviti, prodavati i pucati.