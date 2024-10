Odzvonilo Bandićevoj stranci. Njegovi pristaše s novom idu na izbore: 'On bi se na sve to jako nasmijao'

Isteklo je vrijeme stranci Milana Bandića. Tri i pol godine od njegove smrti. Njegovi pristaše na lokalne izbore planiraju s novom strankom BM 365 - Idemo delati!

"Stranka rada i solidarnosti je u stečaju, na sudu je zbog privatnih tužbi. I ja o tome ne bih dalje govorio, to je sve na sudu. Mi moramo izaći na izbore, a Stranka rada i solidarnosti ne može to zbog pravne osnove pa smo napravili aktivaciju nove strane ", kazao je Dejan Kljajić (BM 365), zastupnik u Gradskoj skupštini Grada Zagreba .

Ali bez starih istaknutih članova. U Stranci rada i solidarnosti - solidarnosti nema otkako nema ni Milana Bandića. Jedan od njegovih najbližih suradnika i osnivača te stranke Ivica Lovrić sada ima svoju stranku Plavi grad. I evo što misli o novoj stranci BM 365 idemo delati. "Što se tiče naziva ne stranke i korištenja inicijala pokojnika radije ne bih komentirao.

Na pitanje: 'Ne podržavate ih?', kaže: "Ne bih to komentirao, mislim da to ne spada u onu sferu kojom bih se ja bavio".

Nova udruga

Bandićevci imaju i novu udrugu, odnosno platformu koja se zove 'Bolje možemo'. Skraćeno BM. "Možemo kao asocijacija da od ove trenutačne platforme Možemo i Tomaševića svi možemo bolje. On je sam sebi antireklama. U njoj je dopredsjednik Slavko Kojić, bivši Bandićev pročelnik za financije i još aktualni predsjednik propale Bandićeve stranke.

Što bi sada na sve to rekao pokojni gradonačelnik? "Ne znam, ja mislim da bi se on na sve to jako nasmijao. Da bi to spadalo u jedan segment satire, a ne ozbiljnog razmatranja", dodaje Ivica Lovrić.

Ni stranici ni novoj platformi neće se pridružiti nekadašnja predsjednica Kluba gradskih zastupnika Bandić Milan 365 - sada nezavisna Gordana Rusak.

"Ne, jednom sam pogriješila, neću drugi put. Ne bi mu bilo drago da smo se ovako podijelili na ovoliko stranka i grupacija. Teško je sve to i meni gledati, ali drugog izbora nije bilo", kaže Rusak.

Uz njega su bila brojna lica iz svijeta sporta, glume i glazbe. "Na moj 70 rođendan je došao sa 70 crvenih ruža. Mislim da je bilo dobrih i loših stvari", kazala je glazbenica Zdenka Kovačićek.

U novu stranku ni platformu neće. "Ne, ja vam se politkom ne želim baviti, imam svoj stav i svoje mišljenje, ali se ne bi uključivala u nikakve stranke", dodaje Kovačićek. A Možemovci ne žele komentirati ni platformu Bolje možemo ni stranku BM 365 - Idemo delati!