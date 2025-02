'SMRT NIJE KRAJ' / Papinih audijencija nema do daljnjeg, Sveta Stolica objavila njegov tekst

Papa Franjo i dalje je u kritičnom stanju, no imao je mirnu noć i odmara se. Posljednja je to poruka koju su jutros priopćili iz Vatikana. Ovo je njegov 13. dan boravka u bolnici u Rimu, što je najduži boravak u bolnici tijekom njegovog gotovo 12-godišnjeg pontifikata. Papa Franjo, koji je na čelu Katoličke Crkve od 2013., u posljednje dvije godine pretrpio je nekoliko zdravstvenih problema. Papa je kao mladić obolio od virusne infekcije, a zbog toga mu je uklonjen dio jednog plućnog krila. Uživo u Vatikanu je Mario Jurič. Vjernici se i dalje okupljaju i mole, srijedom su se inače održavale i audijencije, no do daljnjega ih neće biti. Na njima inače papa pripremi govor, pa tako je i za ovu srijedu pripremio tekst gdje citira evanđelje po Luki. Smrt nije kraj nego ispunjenje, napisao je papa u tekstu koji je objavila Sveta Stolica. 'Ušli smo u baziliku i pomolili se svi zajedno za Papino zdravlje', rekla je profesorica Ana Babić.