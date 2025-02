3. MAJ / Kanadski naručitelj napokon dobio brod iz riječkog brodogradilišta

U riječkom brodogradilištu - dvostruki posao za početak nove ere. Primopredaja broda za kanadskog naručitelja, pa početak izgradnje luksuznog polarnog kruzera. To je ujedno prvi posao nove Uprave i novog 3. maja 1905. Na početku ceremonije primopredaje broda problemi s himnom. Puštena je kanadska umjesto hrvatske, potom je prerano spuštena naša zastava. Kap je to u moru problema koji godinama prate gradnju ovog broda. Dvaput je kanadski naručitelj raskidao ugovor, ali primopredaja je konačno završena. "Danas je dan zahvale! Želim zahvaliti Vladi Republike Hrvatske i premijeru Andreju Plenkoviću, bez njihova vodstva i podrške, '3. maj' danas ne bi bio ovdje, a ne bi bilo ni ovoga broda", rekao je predstavnik kanadske tvrtke naručitelja Robert Houston. Direktor, sad već starog 3. maja, Edi Kučan šalje očekivanu poruku: "Želim brodu mirno more i dug život na zadovoljstvo vlasnika i posade koji će njime ploviti!". Prilog Maje Brkljače.