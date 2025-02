Milanović i slovenska predsjednica u potpunom neslaganju: 'To je nažalost vojska za safari'

Predsjednik Zoran Milanović za svoje je prvo inozemno putovanje nakon reizbora odabrao Sloveniju. Istu zemlju odabrao je i prije 5 godina, a sada se pokazalo se da su stavovi Hrvatske i Slovenije potpuno različiti.

Predsjednik Milanović i slovenska predjednica Nataša Pirc Musar ne slažu se oko slanja mirovnjaka u Ukrajinu po završetku rata. Slovenska predsjednica smatra da se nakon svakog rata moraju poslati mirovnjaci, dok Milanović smatra da je u ovom ratu to nemoguće, te je ovaj rat iznimka.

Milanović poručuje kako nema tih 30 tisuća vojnika mirovnjaka. "Imam simpatije prema Ukrajini, ali sve što se događa u razgovorima između Trumpa i Putina surova je realnost", poručio je predsjednik.

"Kakvih 30 tisuća vojnika mirovnjaka? Gdje to postoji? Zamislimo da se Rusija s tim usuglasi, a neće. To onda postaje smrtna opasnost za sve koji bi tamo išli. Slovenski sinovi i kćeri, ili hrvatski? Britanska vojka nema 70 tisuća pripadnika u ovom trenutku. To je nažalost vojska za safari", rekao je Milanović.

"Slovenija si ne želi dopustiti da se u pregovorima o kraju rata nagradi agresor, a kazni žrtva. Zna se tko je tu kršio međunarodno pravo. Vidjet ćemo koliko će moćna Europska unija biti u tome. Kolega Zoran je govorio o krutoj realnosti. Na tu krutu realnost nikako ne mogu pristati. I neću, Slovenija neće", poručila je Pirc Musina.