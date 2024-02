U Slavoniji jutros nesvakidašnja prometna nesreća. Kamion je sletio s ceste i zabio se u kuću, točnije u dječju sobu u kojoj je spavala 14-godišnja djevojčica. Sve se dogodilo u zoru, oko 6 sati i 20 minuta kada je vozač, iz još neutvrđenih razloga na ravnoj cesti izgubio nadzor nad tegljačem.

Cijela kabina završila u sobi djevojčice

Cijela kabina kamiona završila je u sobi djevojčice. Krevet joj je odguran na drugu stranu sobe, ali pukom srećom, nije zadobila ozljede opasne po život. Hospitalizirana je u vinkovačkoj bolnici. "Lakše su tjelesne ozljede, ali zbog samog mehanizma ozlijede zaprimit ćemo je u bolnicu. Drugi gospodin, vozač, njemu smo napravili CT obradu i dokazana je samo fraktura nosne kosti. Gospodin ne bi želio ostati u bolnici. On će se potpisati pa ćemo dalje postupati", kazao je Tomislav Abramović, traumatolog u Općoj županijskoj bolnici Vinkovci.

Prizori su stravični, a RTL-ov reporter Bojan Uranjek razgovarao je s vlasnikom kuće Markom Miškićem.

"Što da vam kažem, neopisivo i jezivo. Probudio sam se i išao popiti kavu. Prvo sam pomislio da je puklo staklo, a onda se zatresla i kuća. Da nije bio potres, pomislio sam. Nije prošao minut, moja gospođa dolazi i govori, dolazi srušio se krov. Ma nemoguće, pomislio sam. Kada sam došao gore, nisam mogao otvoriti vrata. Razvalio sam vrata kako bih došao do djeteta koje je spavalo u svojoj sobi. Odvukao sam je van, no kada sam pogledao to nije pao krov, već je kamion uletio u kuću" kazao je Marko Miškić.

Dodaje da ga je žena zvala i da je bio u bolnici. "Zašivena joj je glava, žali se da je bole slezena i ostaje u bolnici da se vide sve pretrage. Ja se nadam da će biti sve OK", kazao je.

"Ona je samo rekla: 'Mama curi mi krv'. To je za nju bio šok. Bila je tu, doživjela je to ", kazao je Miškić.

Vozača je, kaže, tim hitne pregledao i potom su ga odvezli. I djevojčicu su pregledali i odvezli u bolnicu. Na pitanje što će dalje kaže: "To ćemo vidjeti. ovako to ne mogu ostaviti, ne mogu financijski, nisam u radnom odnosu, nije niti žena".

