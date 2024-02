Ured predsjednika RH i Banski dvori dogovorili su se o nasljedniku admirala Roberta Hranja na mjestu načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga RH. To će biti general-bojnik Tihomir Kundid, sadašnji zapovjednik Hrvatske kopnene vojske. Na dužnost bi trebao stupiti vrlo skoro jer Hranju i njegovom zamjeniku Siniši Jurkoviću mandat istječe u četvrtak, 29. veljače.

Kundid je prekaljeni vojnik. U sustavu je više od 30 godina. U Domovinskom ratu bio je pripadnik 2. gardijske brigade "Gromovi" u kojoj je obnašao niz zapovjednih dužnosti. Njegov suborac Ivan Krupec, umirovljeni pukovnik HV-a o Kundidu ima samo riječi hvale, a posebno ističe akciju 17. i 18. listopada 1001. u Dumačama i Farkašiću.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je bio jedan od najtežih trenutaka gdje smo branili položaje s njim kao zapovjednikom satnije u to doba. Nismo odustali, nismo izašli iz rova bez obzira na to što su nas teško granatirali. Tu su se, mogu reći, upravo pokazale kvalitete g. Kundida kao zapovjednika koji je svojom odlukom donio čvrstinu na terenu, da ostanemo i da branimo", kaže Krupec.

Načelnika Glavnog stožera OS imenuje predsjednik Republike na prijedlog Vlade i uz mišljenje saborskog Odbora za obranu. Vlada bi navodno u utorak trebala pokrenuti proceduru s obzirom na to da admiral Hranj broji zadnje dane na čelu GS. Navodno je s predsjednikom Zoranom Milanovićem sve dogovoreno prošlog tjedna, no s Pantovčaka danas nema komentara. Predsjednik je, podsjetimo, prošlog petka govoreći o toj temi poručio da će se sve znati kad imenovanje bude dogovoreno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"To je ozbiljan pristup poslu, a ne ono foliranje s javnim pozivima, a ustvari obična seoska prijevara u kojoj se zna koji će birtaš dobiti koncesiju", kazao je predsjednik Milanović.

Iz Vlade, a ni Ministarstva obrane gdje načelnik GS ima ured nema komentara. Poručuju tek da će se ispoštovati zakonska procedura i da je Predsjednik taj koji imenuje novog načelnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Iskusnom analitičaru portala Obris.org Igoru Tabaku loša je poruka da se na važne funkcije nasljednici biraju praktički u zadnji trenutak. Nije uobičajeno, kaže, da se nakon samo četiri mjeseca na čelu Hrvatske kopnene vojske Kundid nalazi pred novim promaknućem.

"Tu je jedna dosta čudna situacija, tim više jer je donedavno Predsjednik tvrdio da nije pobornik daljnjeg seljenja ljudi za koje je taman postignut konsenzus o bitnim funkcijama", ističe Tabak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Inače, Kundidovo imenovanje navodno je povezano s ostankom Daniela Markića na čelu Sigurnosno-obavještajne agencije. Nekoliko osoba iz sustava potvrdilo nam je da je riječ o "paketu" jer premijer Plenković navodno vidi Markića i dalje na čelu SOA-e nakon što mu u svibnju završi drugi mandat.

"Te prakse nekakvih vezanih trgovina su i ovako jedna dosta loša stvar, posebno kad tu nema nekakvog normalnog dijaloga i usuglašavanja koje bi onda bilo na vrijeme, da se ne čeka zadnji dan", smatra Igor Tabak.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Ne bude li iznenađenja, Vlada bi sutra trebala predložiti Kundida, a čim dobiju prijedlog, sastat će se i saborski Odbor za obranu.