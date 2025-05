Roditeljske WhatsApp i Viber grupe odlaze u povijest: Stiže novi način informiranja

Roditeljske WhatsApp i Viber grupe odlaze u povijest. Od iduće školske godine sve škole u Hrvatskoj dobit će pristup novoj digitalnoj platformi za komunikaciju.

Riječ je o Informativki putem koje će se moći voditi sva školska komunikacija, između nastavnika i učenika, kao i nastavnika i roditelja.

Iz CARNET-a poručuju da nova platforma nadograđuje e -dnevnik i donosi sigurniju i jasniju komunikaciju, uz jasno postavljena pravila.

Pilot projekt

U OŠ Sveta Klara Informativku koriste kao pilot projekt od početka ovog polugodišta. Učitelj Marko Balažić objasnio je koje su prednosti nove platforme.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Prednosti su da je komunikacija jednosmjerna i profesionalna s roditeljima. Omogućena je komunikacija, također, s učenicima. Onemogućeno je slanje poruka, odnosno možemo se isključiti izvan radnog vremena, kako nam ne bi dolazile nekakve poruke koje ne bismo željeli primiti", rekao je Balažić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Jednostrana komunikacija

"Roditelji nam putem Informativke mogu postavljati pitanja, no komunikacija je više zamišljena kao jednostrana. Za sve ostale roditelji imaju informativne razgovore, kao i do sada, uživo", objasnio je Balažić.

Učitelji su do sada s roditeljima komunicirali putem različitih aplikacija ili mailova.

"One su dobro rješenje, ali nisu baš idealne pa mislimo da će Informativka zaživjeti i da će zamijeniti te nekakve nedostatke. Ja osobno nemam takvih iskustava. Stvarno imam dobru komunikaciju s roditeljima, no često roditelji postavljaju nekakve upite ili pitanja izvan radnog vremena, u nedjelju navečer. To su nekakve manje stvari, o tome što će doći u ispitu, do kada treba predati lektiru ili nešto što bi mogli provjeriti s drugim roditeljima", rekao je Balažić.

Obavijesti mogu slati i djeci

"Šaljemo im obavijesti ako je došlo do nekakve promjene u rasporedu. Zadnje sam im poslao da za likovni moraju donijeti nešto za što smo se dogovorili, odnosno da likovni neće biti u ponedjeljak nego u četvrtak. Oni su mi svi povratno javili da su tu poruku dobili i to je super funkcioniralo", zaključio je Balažić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa