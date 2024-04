A tek što su završili jedni izbori - čekaju nas drugi, i to za Europski parlament. RTL-ova reporterka Mirjana Posavac razgovarala je s članom i glasnogovornikom Državnog izbornog povjerenstva Slavenom Hojskim.

Prije pet godina imali smo 33 liste, sada se čini da bi mogli imati nešto manje?

"Izgleda da će biti nešto manje, ali vidjet ćemo do sutra, sutra je zadnji dan. Dvije liste smo već zaprimili do današnjeg dana. Sutra je najavljeno 18. Očekujemo negdje oko 25 lista do ponoći, ali pričekajmo".

Važno je da je Hrvatska jedna izborna jedinica. Političke stranke ne moraju prikupljati potpise ali grupe birača moraju. Koliko?

"Grupe birača moraju, to pet tisuća potpisa koje treba donijeti Državnom izbornom povjerenstvu uz ostalu potrebnu dokumentaciju. Taj dio kandidatura ćemo nešto duže pregledavati tako da molim sve za strpljenje, posebno one koji se nisu najavili. Ali svi koji uđu u 23,59 sati u zgradu Sabora pričekat će pa makar radili do ranih jutarnjih sati. Sve ćemo obraditi i primiti".

Objavom pravovaljanih lista počinje kampanja. Kada očekujete da ćete ih uspjeti objaviti.

"Mi planiramo objaviti već u srijedu popodne zbirnu listu pravovaljanih lista za Europski parlament. Znači od srijede 24. travnja u popodnevnim satima bi počela izborna promidžba i traje 44 dana sve do 7. lipnja u ponoć. Znamo da su izbori 9. lipnja, Znamo da je to najduža kampanja".

Za razliku od parlamentarnih izbora za ove postoje vrlo stroge odredbe za kršenje izborne šutnje?

"To je ono što smo cijelo vrijeme dogovorili da treba izjednačiti izborno zakonodavstvo. Za Sabor nema ozbiljnih sankcija, za Europski parlamenta ima. Za fizičku osobu je 400 eura, za kandidate je 10 do 30 tisuća kuna, to je 1327 do 3981 eura, a za pravne osobe do 66 tisuća eura".

Koliko nas koštaju Europski izbori?

"Sedam i pol milijuna eura je bilo 2019. i očekujemo povećanje od 20 do 25 posto. Parlamentarni su nas koštali 13 i pol milijuna eura 2020., a sada obrađujemo i očekujemo za četvrtinu više".

Slažete li se s kršenjem Ustava u kampanji i upozorenjem Ustavnog suda. Jeste li suglasni s tom metrikom?

"DIP ovdje nije radio nikakvu metriku, a Ustavni sud je rekao da su svi rezultati izbora volja biračkog tijela i da se ona mora poštovati. Ono što je ključno za DIP, mi ćemo krajem ovog ili početkom idućeg tjedna kada isteknu svi pravni lijekovi objaviti konačne rezultate u Narodnim novinama. Uvijek je te odluke rezultata DIP-a pratila i odluka Ustavnog suda da su izbori provedeni u skladu s Ustavom, ustavnim zakonima i Zakonima za Hrvatski sabor tako da vjerujem da će tako biti i sada"

Dakle, slažete se s odlukom suda?

"Da, mislim mi se slažemo s odlukom Državnog izbornog povjerenstva, a obzirom da je Ustavni sud naše drugostupanjsko tijelo naravno da pratimo sve što oni rade".