Za razvoj svakog posla ključni su radnici kojih na našem tržištu kronično manjka, posebno u Hrvatskim željeznicama (HŽ). Zainteresiranih nema, natječaji za posao konstantno propadaju, pa su se u HŽ-u odlučili na nesvakidašnji potez. Za gotovo stotinu ljudi spremni su platiti školovanje, smještaj i prijevoz kako bi ih prekvalificirali za rad na pruzi. Nedostaje prometnika, skretničara, strojovođa, kao i ljudi koji se bave inženjerskim poslom.

Dok se u cestovnome prometu problemi velikog nedostatka radnika mogu riješiti zapošljavanjem stranaca, na željeznici to nije slučaj. Prosječan radnik na željeznici ima 50 godina i 29 godina radnog staža, a samo do kraja ove godine u mirovinu ih odlazi 120.

O nedostatku radnika na željeznici RTL-ov reporter Marko Šiklić razgovarao je s voditeljem Odjela za razvoj ljudskih potencijala u HŽ Infrastrukturi Ivicom Jurićem.

Borba za svakog radnika

Vi ste u potrazi za radnicima na području cijele Hrvatske jer je stanje alarmantno?

"Sve je točno što ste rekli. HŽ Infrastruktura, kao i drugi prijevoznici, imaju nedostatak radnika. Kod nas je to najviše izraženo u segmentu osnovnih djelatnosti. Više-manje to su tehničke djelatnosti na razini srednje stručne spreme. To su naši izvršni radnici, koji neposredno sudjeluju u odvijanju željezničkog prometa, prvenstveno prometna struka gdje je izražen željeznički smjer, građevinska i elektrotehnička struka.

Da bismo doskočili tom problemu, krenuli smo s projektom kojim osobe iz građanstva pokušavamo prekvalificirati u nama deficitarna željeznička zanimanja. Imamo i natječaj koji je objavljen i bilo bi dobro da svi koji imaju interes i afinitet prema željeznici, da se jave za te struke. S 13 škola u Hrvatskoj smo dogovorili taj postupak, a HŽ Infrastruktura će platiti kompletne troškove prekvalifikacije."

Tražite ukupno 75 ljudi do 45 godina starosti i plaćate im apsolutno sve.

"Tako je, dakle ne samo troškove prekvalifikacije nego i one druge prateće troškove, kao što su troškovi smještaja i prijevoza. Natječaj je objavljen i na našim stranicama, na društvenim mrežama, čak i na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Javite se, proći ćete postupak selekcije i tko bude odabran, dobro nam došao. Unutra ste u sustavu, proći ćete osposobljavanje, a kasnije uz iskusne mentore postat ćete samostalni radnici."

Zašto ovaj posao ne mogu raditi stranci?

"Zato što sva komunikacija se odvija na hrvatskom jeziku. Samo zbog te razine znanja jezika. Može se to s vremenom promijeniti pa stranci usvoje znanja, ali trenutno se mogu javiti samo hrvatski građani."