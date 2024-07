'ČITAVO VRIJEME META' / Hrvatski stručnjak pobrojao sigurnosne propuste nakon ranjavanja Trumpa: 'Evakuacija je predugo trajala'

Svi stručnjaci slažu se da je učinjen niz sigurnosnih propusta u osiguravanju Trumpova skupa. Nastala je panika nekoliko trenutaka prije nego što je napadač zapucao. Nalazio se na krovu zgrade, udaljen svega 120 do 150 metara od bivšeg predsjednika. Na tom krovu smjeli su biti samo pripadnici policije i osiguranja. Isto tako najmanje jedan Trumpov pristaša, koji je bio na skupu, upozorio je policajce da je naoružani čovjek na krovu. Za Trumpa vrijede iste sigurnosne mjere kao da je i dalje predsjednik. 'Nakon što je došlo do ranjavanja Trumpa, njegova evakuacija s pozornice gdje je dobio metak u glavu predugo je trajala. Predugo je zadržan na tom prostoru. On je dominirao tada prostorom, izdavao zapovjedi, njegova glava uvijek je bila najviša. Transport do vozila je trajao 15, 20 ako ne i više sekundi. Čitavo vrijeme je on bio meta, a uvijek treba računati da nakon primarnog napada uvijek može doći i sekundarni', rekao je Mate Laušić stručnjak za sigurnost. Više pogledajte u videu