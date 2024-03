U Hrvatsku uskoro stižu Rafali. Iz Ministarstva obrana objavljena je snimka iz francuske baze gdje se prvih 6 borbenih aviona priprema za prelet u Hrvatsku. Spremni su i piloti, a doznali smo kada stižu na hrvatsko nebo.

Još na francuskom, ali već od idućeg mjeseca Rafali i na hrvatskom nebu. Za povijesni prelet sve mora biti spremno. U hangaru u Bordeauxu traju posljednje pripreme. Tamo su na obuci i hrvatski piloti. Neki već godinu dana, a čast da će upravo oni upravljati ovim moćnim lovcem ostvarenje im je sna.

"Otkad sam imao 6, 7 godina htio sam tada biti piloti i let na Rafalu je za mene bi ispunjenje dječačkog sna. Predivno je, slobodno se osjećaš, imaš jedan tako moćan stroj ispod sebe i stvarno je jako lijep osjećaj", ispričao je jedan pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. U odnosu na MiG, let Rafalom je, kažu, puno zahtjevniji. "Volim se našaliti da se u MiG-u možeš izgubiti u prostoru, a u Rafaleu u kokpitu. Velik je to iskorak, ali na bolje se čovjek brzo navikne", rekao nam je drugi pilot.

"Prijeći na jedan avion koji je apsolutno opremljen, apsolutno moćan, apsolutno dominira u modernom okruženju je jako velika odgovornost, čast i zadovoljstvo kao pilotu i časniku Hrvatske vojske", komentirao je jedan od pilota Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.

Od kupljenih 12, idući mjesec u Hrvatsku ih stiže 6., i to nakon izbora. "Ovih 6 Rafala i još 6 koji će doći u idućoj godini će ojačati i osnažiti Hrvatsko ratno zrakoplovstvo i u cijelosti Oružane snage RH", rekao je ministar obrane Ivan Anušić.

Za pilote to će sigurno biti najposebniji let u karijeri. "Jako sam bio ponosan i sretan što ću biti djelom cijele te priče i možemo reći djelom naše moderne povijesti", izjavio je pilot Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. "Spremni smo za povratak kući. Radujemo se tome i radujemo se što ćemo Rafal dovesti u Hrvatsku", dodao je drugi pilot.

Kada konačno stignu, očekuje se da će čuvati hrvatsko nebo najmanje 30 godina.