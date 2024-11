Hrvatski influenceri protiv nagrade iz Srbije! Sve brojnije optužbe stižu za mobing popularnog magazina

Influenceri regije ustaju protiv mobinga! Gomilaju se svjedočanstva zaposlenika i suradnika srpskog Wannabe magazina. Za sada anonimna, o nadrealnim zahtjevima i postupcima šefica. Influenceri su odlučno rekli ne - i odlučili odbiti nominacije za do danas prestižnu nagradu koju je magazin dodjeljivao.

Lani su ponosno primali nagradu za utjecaj, a danas je bacaju u smeće.

Jedna od influencerica objašnjava takav potez: "Ovu nagradu sam bacila jer ako postoji bilo kakva trunka sumnje da je zamazana mobingom i nasiljem, tamo i zaslužuje biti. Tako da se nadam se da će ovo biti upozorenje svim poslodavcima i poziv svim zaposlenicima koji trpe mobing na poslu da budu što glasniji".

Sve su glasniji i brojniji bivši zaposlenici i suradnici srpskog modnog Wannabe magazina. U zasad većinom anonimnim svjedočanstvima koja okupljaju i objavljuju srpske aktivistkinje tvrde - godinama smo trpjeli mobing osnivačica časopisa.

Tako su jednog Uskrsa, koji bi trebao biti neradni dan, radnici primili i sljedeću video poruku od svoje šefice Nine Milović: "Dragi naši zaposleni, bili biste divni i krasni kad biste se počeli javljati na telefon na današnji dan. Znam da je praznik, ali mi moramo organizirati posao, evo Nađa i ja uredno radimo i to je to".

Niz je anonimnih svjedočanstava poput ovog: "Nina je sazvala sastanak sa svim radnicima da pričamo malo o tome tko koliko WC papira koristi za nuždu i da nas upozori da za veliku nuždu ne koristimo više od dva lista papira jer to ona plaća iz svog džepa".

Influenceri iz Hrvatske u petak su dobili obavijest o nominaciji za do danas prestižnu nagradu ovog Magazina, ali većina je odmah posumnjala da nešto nije u redu. Među njima i kreator sadržaja i kreativni producent Andro Anić poznat po profilu Hey.andro koji kaže: "Većina onih koji su bili nominirani, odlučili su povući svoje prijave i odgovornim ponašanjem poduprijeti one koji su u tom slučaju prema tim anonimnim prijavama bili žrtve mobinga".

Nagradu magazina za hrvatskog influencera godine lani je dobio influencer Kristijan Iličić. I ove godine je nominiran, ali sad osjeća dužnost da je odbije: "Ne mogu, niti želim, zatvarati oči pred nepravdom. Radno mjesto treba biti prostor gdje se svatko osjeća podržano i cijenjeno, a ne izrabljivano".

Influencerica Karla Zelić poznata kao Superbabekillah kaže: "Ovdje me posebno pogađa činjenica što se radi o ženskom časopisu koji vode žene. I to časopisu koji se zalaže za prava žena, jednakost, feminizam i tako dalje, a očigledno su iza kulisa radili sve suprotno tome".

Putem profila na društvenim mrežama oglasili su se i iz Wannabe magazina, objavili su kako se projekt Digital Awards obustavlja do daljnjeg: "Zatečene smo i u šoku. Osjećamo se uznemireno količinom mržnje, seksističkih komentara, uvreda, optužbi i prijetnji. Sve vrlo ozbiljne optužbe koje su izrečene trebaju biti dokazane odgovarajućim putem, a ne anonimnim porukama bez ikakve odgovornosti i konkretnog dokaza".

Svakog trenutka stiže sve više svjedočanstava - sad se čekaju i javni istupi mobingiranih.