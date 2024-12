Hrvatska povukla ručnu, upitno jedno poglavlje. Kovač: 'Crnogorci mogu biti čak i zadovoljni'

Hrvatska bi mogla blokirati Crnu Goru u pregovorima s Europskom unijom. Veleposlanici država članica EU odobrili Crnoj Gori zatvaranje tri poglavlja, ali je Hrvatska povukla ručnu na četvrtom i to najvažnijem. Ministar Grlić Radman još ne bi o tome da je Hrvatska blokirala Crnu Goru dok se sve ne potvrdi u ponedjeljak.

"Ne možemo sada govoriti dok se nije održala Međuvladina konferencija", kaže Radman.

Nakon što je crnogorska Skupština donijela Rezoluciju o genocidu u Jasenovcu Hrvatska je susjednu zemlju više puta upozorila. Službena Podgorica šuti, a bivši crnogorski premijer kaže to se očekivalo. "Razlog je jednostavan jer je Hrvatska donijela već odluku da se dva naša dužnosnika proglase persona non grata. Bilo bi to sve bezvrijedno da su sada progledali kroz prste. Inače u Crnu Goru je došla na vlast antieuropska većina", kazao je Dritan Abazović, bivši crnogorski premijer.

Jedan od nepoželjnih u Hrvatskoj zastupnik Milan Knežević se oglasio na društvenim mrežama i Hrvatsku usporedio s mrzovoljnim susjedom. "U Europi postoji 41 granični spor. Najviše ih ima Hrvatska. I to sa Slovenijom, Srbijom, Bosnom i Hercegovinom i Crnom Gorom. Europski, nema šta", rekao je.

Što traži Hrvatska?

Hrvatska sada konkretno traži rješavanje granica, vraćanje broda Jadran, odštetu logorašima, pitanje nestalih i ratnih zločina, kao i promjena imena bazena u Kotoru koji nosi ime po bivšem čuvaru logora Morinj. Crna Gora će zatvoriti tri, a ostalo je blokirano ono najvažnije poglavlje vanjska, sigurnosna i obrambena politika.

"Ako se tri poglavlja zatvaraju, a samo jedno ne, znači da je Hrvatska bila korektna s razvojem situacije. Tako da Crnogorci ako tako bude, mogu biti čak i zadovoljni", kazao je bivši ministar vanjskih poslova Miro Kovač.

Pred Srbijom još dug put

Srbija nije bila na dnevnom redu. Protiv otvaranje klastera 3 bile su uz Hrvatsku još sedam zemalja, no Vučić je optimističan. Srpski mediji pišu da su Slovenija i Njemačka Europskoj uniji predložile da se budućim članicama ukinu veta i blokade susjeda zbog bilateralnih pitanja.

"To nije prva inicijativa. Bilo je toga i u prošlosti, stoga jer ponavljam, EU nije super država već savez suverenih država, a države odlučuju hoće li se jedno poglavlje otvoriti ili neće", Miro Kovač.

Prema svemu sudeći ispred Srbije još je dug put prema Europskoj uniji.

