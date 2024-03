Točan datum se ne zna, ali pripreme za parlamentarne izbore već naveliko traju jer Sabor bi trebao biti raspušten najkasnije 22. ožujka. I dok premijer najavljuje svoj novi mandat, lijeva koalicija već u prvim problemima, a oporbena desnica traga za partnerima!

Splitski SDP pobunio se zbog koalicije s Ivicom Puljkom, a s njim je razgovarala naša reporterka Dragana Eterović.

Čime ste se zamjerili kolegama iz SDP-a?

"To ćete trebati pitati njih. Nama je važno da se ujedinimo s ciljem da pobijedimo HDZ, da ih zamijenimo i da u Hrvatsku uvedemo red, da Hrvatska postane moderna europska zemlja. Ovo je unutarnja stvar SDP-a i očekujem da to riješe unutar stranke"

Najavljuju izlazak iz stranke i referendum. Je li to problem?

"Kao što sam rekao, to je njihov problem. Nas zanima da pobijedimo HDZ, dobrodošle su svi pojedinci i opcije koje dijele s nama taj cilj. Ali, ne samo to nego uvođenje reda u Hrvatsku, a jedna od tih stvari je i sređivanje popisa birača i napokon ćemo znati koliko ih ima. Danas to ne znamo"

Ovako se čini da se ta koalicija zaljuljala prije nego je započela?

"Nije to tako. Deset stranaka se ujedinilo, naravno da postoje različite diskusije, ali sada je trenutak da nesuglasice ostavimo po strani da bi se ujedinili oko zajedničkog cilja"

Iza Vas su neke neslavne suradnje, od kolega iz Pametnog do Dalije Orešković i Maje Đerek. Zašto mislite da će ova suradnja uspjeti?

"Iza nas je i puno uspješnih suradnji. Bojan Ivošević i njegova ekipa, prošli smo kroz dvoje izbore, dva puta smo pobijedili HDZ, Split smo preporodili kao grad. Nadam se da će nam građani dati priliku da to radimo u Hrvatskoj. Želimo uvesti red i našli smo partnere i postali smo najveća snaga u Hrvatskoj i pokazali da postoji nada i optimizam da Hrvatska može biti bolja"

Onda u X izbornoj jedinici sa SDP-om?

"Ono što ćemo napraviti jest da ćemo izaći sa svim partnerima u svim izbornim jedinicama. Naravno, u nekim se jedinicama može dogoditi u da izađemo u nekim drugim konfiguracijama zbog optimalizacije glasova i da postignemo što bolju sinergiju. Ali, to će biti rijetko"

X. izborna jedinica. Da ili ne?

"Izaći ćemo sa svim partnerima zajedno"

Spekulira se da će nositelj X jedinice Ranko Ostojić. Vidite li Vi sebe na tom mjestu?

"Razgovarat ćemo o svemu, to su razgovori koji nam predstoje. Kako ćemo izaći i u kojim konfiguracijama - to je za razgovor među nama"