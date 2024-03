Na Iblerovom trgu jučer je postignut dogovor o mogućem zajedničkom izlasku na parlamentarne izbore stranaka od centra pa na lijevo. Sastanak koji je održan u prostorijama SDP-a bio je, sudeći po svemu, konstruktivan i dobar, a predstavnici deset stranaka izašli su pred medije te objavili da razgovaraju o mogućem zajedničkom izlasku na izbore.

"Ništa još nije do kraja riješeno", govori nam dobro upućeni izvor, navodeći da tek treba vidjeti kako će se posložiti program i podijeliti pozicije na listama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

No, nešto nalik onome što se već neko vrijeme zazivalo u kontekstu zajedničkog izlaska na izbore stranaka od centra pa na lijevo se zakotrljalo. Na sastanku su osim SDP-a bili Fokus (Davor Nađi), IDS (Dalibor Paus), PGS (Darijo Vasilić), Reformisti (Radimir Čačić), Centar (Ivica Puljak), Radnička fronta (Denis Geto), Stranka s imenom i prezimenom (Dalija Orešković), Glas (Anka Mrak Taritaš) i HSS (Krešo Beljak). U određenim kombinacijama za neke izborne jedinice je i Možemo, iako su do sada dosta jasno i glasno u javnosti komunicirali da neće sa SDP-om, barem ne prije izbora.

Mogu li stranke koje su jučer bile na sastanku pobijediti HDZ i njegove koalicijske partnere i dovesti ljevicu na vlast? Neka politička imena koja su u igri dosta su zvučna, dugi niz godina su u politici te već na račun svog imena i prezimena mogu osvojiti dosta glasova. Iako će izborne jedinice na nadolazećim izborima biti nešto drugačije nego prije četiri godine, odlučili smo provjeriti kako su na izborima 2020. godine po pitanju preferencijalnih glasova prošli određeni političari, a koji su sada u spomenutim kombinacijama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Šef SDP-a, Peđa Grbin, najvjerojatnije će biti kandidat za premijera ako dođe do koalicije. Iako SDP još nije predstavio svoje liste, Grbin je u utorak za RTL Danas kazao kako postoji mogućnost da se kandidira u 8. Izbornoj jedinici, odakle je rodom. U toj izbornoj jedinici bio je i na prošlim izborima. Tada je, podsjećamo, šef stranke bio Davor Bernardić s kojim Grbin nije bio u idiličnim odnosima, a SDP je na izbore izašao s HSS-om, HSU-om, Snagom, GLAS-om IDS-om i PGS-om.

Uvjerljivo najviše glasova

Grbin je bio zadnji na listi, no osvojio je uvjerljivo najviše preferencijalnih glasova - čak 17.000. U 8. izbornoj jedinici bio je i Darijo Vasilić iz IDS-a. Vasilić je bio na 8. mjestu te je dobio ukupno 2797 preferencijalnih glasova. U osmoj izbornoj jedinici bila je i Katarina Peović iz Radničke fronte. Peović, doduše, nije bila na sastanku, u ime RF-a je bio Denis Geto no svakako u ovom kontekstu treba i nju uzeti u obzir i računicu s obzirom na to da je osvojila 5699 preferencijalnih glasova.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Fokus, koji je na prošlim izborima bio nepoznatiji nego sada te je izašao u koaliciji sa Strankom s imenom i prezimenom i strankom Pametno, mandat je osvojio na konto svetonedeljskog gradonačelnika Zurovca u 7. izbornoj jedinici. Zurovec je osvojio 4606 preferencijalnih glasova. U sedmoj izbornoj jedinici s ukupno 6514 preferencijalnih glasova mandat je osvojio i Krešo Beljak.

POGLEDAJTE VIDEO: SDP okupio ljevicu! Koalicija za bolju Hrvatsku će zajedno na izbore, Grbin: 'Ovo je prijelomni trenutak'

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Radimir Čačić, odnosno njegovi Reformisti, uspjeli su na prošlim izborima ugrabiti jedan saborski mandat i to baš na konto Čačića. Mandat su osvojili u 3. izbornoj jedinici, a Čačić je osvojio 3106 preferencijalnih glasova.

U prvoj izbornoj jedinici mandate su prošle godine osvojili Anka Mrak-Taritaš, Ivica Puljak i Dalija Orešković. Mrak-Taritaš je bila druga na listi, odmah iza Davora Bernardića te je osvojila 2621 preferencijalni glas. Dalija Orešković, koja je bila nositeljica liste stranaka Stranka s imenom i prezimenom, Pametno i Fokus osvojila je 5081 glas, dok je vica Puljak koji je bio drugi na listi u prvoj izbornoj jedinici osvojio 1941 glas.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Najbolji IDS-ov rezultat prošle godine ostvaren je u 8. izbornoj jedinici, a ostvario ga je Tulio Demetlika koji je osvojio 4209 preferencijalnih glasova. Dalibor Paus, koji je u utorak prisustvovao pregovorima, stranku je preuzeo nakon parlamentarnih izbora 2020. godine.