'nije bio raspoložen' / Hoće li Plenković odustati od Turudića? 'Teško, To bi značilo popuštanje Milanoviću'

U tijeku je sjednica Predsjedništva vladajućeg HDZ-a koju prati Dajana Šošić. Ima li naznaka da bi se premijer mogao predomisliti kada je riječ o Ivanu Turudiću? "Vidjet ćemo što će reći premijer nakon sjednice Predsjedništva, dolazeći ovdje nije bio raspoložen za komentar. Ostaje činjenica da Turudić nije govorio istinu kada je u pitanju njegov odnos s Rimac. Ostaje i činjenica da će premijer teško tek tako odustati od svog kandidata jer bi to na neki način značilo popuštanje predsjedniku pa i oporbi što mu u ovoj izbornoj godini ne ide u prilog. Ostaje i pitanje bi li na vrijeme stigli provesti novu proceduru eventualnog izbora novog kandidata i tko bi se javio na ponovljeni natječaj. Ostane li pri svom kandidatu premijer ostavlja otvorena vrata oporbi i predsjedniku republike da ga napadaju vezano za ovu temu, a pitanje je postoje li možda neugodne nove informacije koje bi mogle izaći u javnost. Sada je u tijeku sjednica Predsjedništva, sutra je parlamentarna većina. Dolazeći na predsjedništvo pitali smo premijera i članove stranke kako gledaju na ovu situaciju. No odgovor nismo dobili", rekla je reporterka. Kako je to izgledalo, pogledajte u videu