Pariz postaje centar svijeta! Minute se broje do početka ceremonije otvaranja Olimpijskih igara i spektakla visokog rizika na Seni. Počeo je i sigurnosni izazov stoljeća, a već ujutro zabilježena je sabotaža željeznice dok je niz požara na prugama diljem Francuske blokirao je tisuće putnika.

Sve iz Pariza prati RTL-ova reporterka Ines Gorda Forjan koja se uživo uključila u RTL Danas, ističući da se osjeća sigurno u francuskoj prijstolnici.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"A kako i ne bih kad je na ulicam'a glavnog grada Francuske 45.000 policajaca, plus specijalci, snajperisti, vojska i sustav obrane protiv dronova. Sigurnost je na visokoj razini i to se osjeti na svakom koraku. Vidi se da su se organizatori potrudili da ostave dobar dojam i pokažu da znaju što rade. No, ipak sve to utječe na brojne ljude diljem Pariza, građane, turiste i nas novinare", kazala je reporterka.

Opisala je da su diljem grada postavljene barikade i kontrolne točke kroz koje moraju proći, a na kojima se posjetiteljima pregledavaju torbe, QR kodovi, akreditacije, ulaznice, dokumenti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Spektakl visokog rizina na Seini

"Nakon toga vam se pretrese svaka torba i svaki džep. Tek onda možete ući u najuži prsten tik uz rijeku Seinu, gdje su mjere na visokom nivou", govori Goda Forjan. "Moram reći da je jako puno policije. Ostavljaju dobar dojam, ali ima tu i otežanog kretanja. Problematično je doći od točke A do točke B. Na trenutke je tijekom dana izgledalo i kaotično, ali možemo to razumjeti jer se radi o velikom događaju", naglašava.

Uskoro počinje veliki spektakl na Seini, no sudeći po najavama meteorolozi, prijeti oluja. RTL-ova reporterka govori da se tek treba vidjeti hoće li vremenske (ne)prilike poremetiti otvaranje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nadamo se da će se kiša smilovati organizatorima i svima nama koji smo na rijeci Seini. Kiša za sada lagano pada. Kako kažu francuski meteorolozi, trebali bi biti jaki pljuskovi tijekom cijelog otvaranja, no nadamo se da se to neće dogoditi. Neki francuski meteorolozi otišli su toliko daleko da najavljuju katastrofu. Ako padne kiša i ako bude oluje, moglo bi se pretvoriti u ono što organizatori ne žele. U ovim trenucima vjerujem da imaju puno posla, ali i planu B ili B kako bi promijenili barem dio ceremonije, da kiša ne bi poremetila ekstravagantno otvaranje kakvo najavljuju", poručuje iz Pariza.

Kako će izgledati ceremonija najstrože je čuvana tajna ovih dana u Francuskoj. Iako nije iscurilo puno detalja, RTL-ova reporterka doznaje da će spektakl trajati tri sada i da će sedam tisuća sportaša biti raspoređeno na 93 boda. "Brodovi će voziti devet kilometara na sat, a vožnja bi trebala trajati točno 42 minute kako bi svaki brod prošao šest kilometara rute koja završava kod Eiffelovog tornja", otkriva. "Teško je doznati tko su izvođači koji će nas zabavljati. Iscurila su neka velika imena. Na ulicama Pariza viđene su Celine Dion i Lady Gaga pa se očekuje da će se one večeras pojaviti na otvaranju i zapjevati. Očekuje se i 3000 plesača, bit će spektakl, no organizatori ne žele jako puno otkrivati", zaključuje Goda Forjan.