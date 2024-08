PORUKA TURISTIMA / HGSS ponovno nasmijao, ali i upozorio: 'Ako ste htjeli letjeti, trebali ste kupiti avionsku kartu...'

I već kad smo mislili da je HGSS odustao od duhovitih uputa turistima - ponovno su postali hit na društvenim mrežama. Ako ste htjeli letjeti, trebali ste kupiti avionsku kartu - ne zvati nas. Jer oni su hrvatska gorska služba spašavanja - a ne putnička agencija. Najnovija je to poruka maštovitog tima HGSS-a. I to na plakatu tik do zagrebačkog aerodroma. Nisu nas samo nasmijali, već je i ovo prilika da još jednom zahvalimo hrabroj, odvažnoj i uvijek dostupnoj ekipi volontera i entuzijasta. Oni su naša Dobra strana dana, a priču o njima ima Maja Oštro Flis.