Predsjednik SDP-a Peđa Grbin priopćio je u ponedjeljak da se u utorak pokreće procedura za održavanje unutarstranačkih izbora na kojima se on neće kandidirati za predsjednika. Smatra da je rezultat na EU izborima dokaz kako SDP nije umro, već da je jak i da će sa svakim novim izbornim ciklusom biti sve jači.

Očito dolazi nova era SDP-a. Od imena za novog predsjednika SDP-a spominjali su se Biljana Borzan i Tonino Picula, ali s obzirom na novi mandat u Europskom parlamentu, oni se vjerojatno neće vraćati i pomagati stranci, kako to Picula zna reći, rekla je RTL-ova reporterka Petra Mlačić Vučemilović-Jurić. Osim njih spominju se dva mlada lava, Mišo Krstičević i Mišel Jakšić kao nova struja. Cijelo vrijeme se spominje i Mirela Ahmetović koja nije potvrdila te glasine, ali često se spominje kako je ona jedna od SDP-ovaca koju ljudi na cesti prepoznaju i znaju.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Međutim, zadnje ime koje se pojavilo je Siniša Hajdaš Dončić s kojim je uživo u RTL-u Danas razgovarala RTL-ova reporterka.

Želite li biti predsjednik SDP-a?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam rekao da je higijenski i normalno da se prvo kandidatura prezentira na stranačkim tijelima. Dakle, nakon stranačkih tijela, većina ljudi koja je zainteresirana, nadam se da će ona objaviti javno. Ja ću to onda napraviti isključivo nakon što završi ili Predsjedništvo ili Glavni odbor."

Predsjedništvo je stranke sutra, Glavni odbor krajem šestog mjeseca, kada će biti izbori?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dva su razmišljanja. Svako od tih ima svoje prednosti i nedostataka. Jedno je da se to obavi do 20. ili 25. 7. A drugo je da se to prolongira za jesen."

Što Vi mislite da je bolje?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa bolje je za SDP da se to riješi sada, dakle, do 20. 7. Naravno, ako će se većina članica i članova Predsjedništva i Glavnog odbora s tim složiti jer je bolje te stvari završiti odmah da u principu u devetom mjesecu kada počinje jesenje zasjedanje Sabora SDP ima novo vodstvo."

Koliko je realna situacija da se samo jedna osoba kandidira?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa ne znam, ovisi o ambicijama ljudi koje ste Vi nabrojali. Dakle, SDP je demokratska stranka, svatko tko zadovoljava uvjete koji su propisani pravilima, tj. statutom, može se kandidirati za predsjednika."

Ukoliko se Vi kandidirate, bi li voljeli da se još netko kandidira ili da Vi budete nekakav konsenzus?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hipotetsko pitanje. Dakle, jednostavno, ponovit ću još jednom, mogu se kandidirati svi koji to žele. Dakle, mi ne moramo ići na konsenzus. Možemo ići na utakmicu, što je za stranku bolje. To će u principu odlučiti članovi stranke. Dakle, prvo Predsjedništvo, onda Glavni odbor."

Znamo da je riječ Zorana Milanovića itekako važno u SDP-u. Kada bi Vi, hipotetski, bili kandidat, Zoran Milanović bi stao uz Vas?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Meni ne treba, ako ću biti kandidat, da stane predsjednik Republike uz mene."

Ali u dobrom ste odnosu i nema on ništa protiv?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne mogu reći da nisam u dobrom odnosu s njim. Dakle, mi se poznajemo 15, 16, 17 godina, ali definitivno nije dobro da bilo tko se kandidira, pa čak i ako se ja kandidiram, dakle, da traži nekakvo mišljenje Zorana Milanovića. Zoran Milanović nije član stranke, on je predsjednik Republike. Ne vidim da bi njegova potpora bila od presudnog značaja."