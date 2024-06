Andrej Plenković obratio se javnosti u ponedjeljak popodne nakon sjednice Predsjedništva HDZ-a i Nacionalnog odbora HDZ-a. Iza stranke su uspješno odrađeni hrvatski parlamentarni i europski izbori.

"Iskazano je zadovoljstvo uvjerljivom pobjedom HDZ-a. Ovo je sjajan, pobjednički i uvjerljiv rezultat", naveo je Plenković i spomenuo niz projekata koje je HDZ-ova Vlada odradila, a za koje smatra da su doprinijeli rezultatu. "Sve je to sukus naše politike koja je uvijek imala i europsku dimenziju i zato je HDZ pobijedio", rekao je.

"Dva puta zaredom smo pobijedili u prvom poluvremenu za Hrvatski sabor i u drugom poluvremenu na EU izborima. Rezultat HDZ-a na ovim kontinentalnim izborima je najbolji u usporedbi sa sestrinskim strankama u Europi u klubu EPP-a. Nema nitko rezultat kao jedna stranka 50 posto mandata u okviru broja zastupnika zemlje iz koje dolazi. Primjerice, naša sestrinka u Italiji ima 8 od ukupno 76 ili 78 mandata", govori Plenković.

Unutarstranački izbori

Druga važna tema sjednice je bila odluka o unutarstranačkim izborima, 13. srpnja, za predsjednika stranke, zamjenika i četiri potpredsjednika.

Plenković je potvrdio da će se on ponovno kandidirati, kao i cijeli tim, primjerice, Ivan Anušić, Tomo Medved i drugi. "Vidjeli smo da Grbin neće ići na izbore."

Na pitanje o njegovim ambicijama, Plenković je kazao: "Tu sam, evo me, predsjednik sam Vlade."

"Drago mi je da je HDZ pojačao svoju stranu. Naša strategija je da na čelo stanem iza liste. To se pokazalo pametno", rekao je Plenković.

Komentirao je i ostavke i raspuštanje parlamenata u Belgiji i Francuskoj. Kaže da se nije čuo s Macronom, ali da je njegov potez logičan. "Stranka gospođe Le Pen se dosta transformira, Macron će sada ići u borbu protiv krajnje desnice. Velike promjene se događaju u Europi", rekao je na situaciju u Francuskoj.

"Sad ćemo se baviti unutarstranačkim procesom, a onda ćemo iskoristiti vrijeme da se usuglasimo oko kandidata i da se bavimo predsjedničkim izborima", odgovorio je na pitanje o kandidatu HDZ-a za predsjedničke izbore.

O Ferrariju

Na pitanje o dolasku Stephena Bartulice u stožer Ferrarijem, rekao je da nije stigao pratiti druge izborne stožere. "To je valjda malo bila provokacija jer se osjećao jako napadnutim u kampanji, pa je to bio neki ventil. Ne znam da bi to itko iz HDZ-a učinio", rekao je Plenković.

"S obzirom na dobar rezulat mislim da smo imali ispravan pristup. Sutra je koalicija, aktualac je u srijedu, vraćamo se u uobičajeni ritam, Vlada je u četvrtak", rekao je Plenković vezano uz odluke koje se još moraju donijeti vezano uz vođenje države.