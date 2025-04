Guverner HNB-a o Trumpovom uvođenju carina i koliko nam prijeti novi val inflacije

Trumpovo uvođenje carina svijetu komentirao je i guverner HNB-a Boris Vujčić na danu otvorenih vrata središnje banke.

Vujčić smatra kako direktni utjecaj na Hrvatsku neće biti snažan jer je izravna vanjska trgovina između dvije države mala. No zaključuje kako ovakvo uvođenje carina nije dobro jer može dovesti do pada gospodarske aktivnosti u svijetu.

"Da su carine dobre, imali bi ih već prije. Imali smo desetljeće smanjivanja barijere za slobodu protok roba i usluga. Sada smo krenuli u drugom smjeru, vrlo snažno. To može dovesti u jednom smjeru do smanjenja gospodarske aktivnosti, pada rasta BDP-a, a s druge strane do rasta cijena, inflacije zato što carina nije ništa drugo nego porez na robu - uslugu koja prelazi granicu i na taj način povećava cijenu", pojasnio je Vujčić.

