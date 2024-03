Stranke svoje izborne liste moraju predati do 29. ožujka u ponoć, a svoje će sutra predati i Most. S Mostovim kandidatom za premijera Nikolom Grmojom u RTL Danas razgovarala je reporterka Dajana Šošić.

Most sutra predaje kandidacijske liste. U koju ćete Vi izbornu jedinicu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa da, mi smo odlučili već sutra, budući da smo prvi predstavili program, prvi i predati liste od ovih relevantnih stranaka. Uostalom, ne želimo gnjaviti građane u ovim danima Velikog tjedna. Tako da, evo, sutra ćemo to riješiti. Ja idem u šestu izbornu jedinicu. Dakle, ostajem u šestoj."

Kako to da ne idete u prvu?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zato što nismo ništa mijenjali u odnosu na prošle izbore, u odnosu samih brojeva gdje idu naši najistaknutiji kandidati."

Bojite li se 'fajta' s Andrejem Plenkovićem?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne. Ja se 'fajtam' s Andrejem Plenkovićem na cijelom teritoriju Republike Hrvatske jer uopće nije važno hoću li ja u jednoj izbornoj jedinici dobiti dosta mandata, gledat će se ukupni rezultat Mosta."

Ali često ga napadate u svojim istupima. Zbog čega niste iskoristili možda ovu priliku, da tako kažemo, za borbu 'prsa u prsa' s njim?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Zato što očekujem da će biti sučeljavanje, dakle kandidata za premijera, da će doći premijer Plenković, da ću tu biti ja, Peđa Grbin, ako već ne može Zoran Milanović, Sandra Benčić i svi ovi relevantni kandidati, da ćemo imati priliku sučeliti svoje programe i ideje. Dakle, kao što sam rekao, ja nisam kandidat samo u jednoj izbornoj jedinici, nego sam kandidat za premijera Mosta na teritoriju."

Dakle, ne bježite od 'fajta' u prvoj izbornoj jedinici?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja nikad nisam bježao od 'fajta', a evo čujem da i HDZ-ovci kažu da ih u šestoj očekuje žestok 'fajt', da i oni znaju da sam ja također u toj izbornoj jedinici."

Što je s ostalim prvima na listi?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Marija Selak Raspudić, dakle, naša urednica programa ide u prvu izbornu jedinicu. Ona je tu bila i prošli put i ostvarila fantastičan rezultat. U drugu izbornu jedinicu ide Nino Raspudić. U desetoj je Božo Petrov ,u devetoj izbornoj jedinici, vidim HDZ-ovci se pribojavaju, Miro Bulj. U Slavoniji u petoj je Marijan Pavliček, dakle naš koalicijski partner, i naša Kristina Bakula na drugom mjestu. U četvrtoj izbornoj Josip Skočibušić, naš kandidat, a druga je Vesna Vučemilović iz Suverenista. U trećoj je Željko Sačić iz Suverenista, a u osmoj izbornoj jedinici je Marin Miletić. U sedmoj je Zvonimir Troskot."

Gotovo isto kao prije četiri godine. Niste previše tu mijenjali.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nismo jer je bilo dobro. Dakle, tada su nam ankete davale 4,5. Mi smo dobili 8 mandata. Govorili smo da ćemo imati dva mandata u Saboru. Sad smo puno jači jer smo ušli u koaliciju s Hrvatskim suverenistima i Nezavisnom listom mladih, osnažili se tako da niti jedan glas što se tiče Mosta u niti jednoj izbornoj jedinici neće biti bačen. Očekujemo da iznenađenje na ovim izborima bude kao i 2015. godine, dakle 19,20 mandata sigurno."

Optimistični ste prilično.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa mislim da imamo razloga. Dakle, kroz ove četiri godine smo pokazali da smo uvijek bili na strani građana."

Taj prvi put je bilo veliko iznenađenje.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa jesmo. Bili smo iznenađenje i mislim da smo pokazali građanima da nikad nećemo odustati od naših ideala i principa. Mogli smo ostati u Vladi dizati ruke i biti lojalan koalicijski partner kao HSLS ovi, ali mi to nismo napravili, tako da građani mogu znati da će s nama imati siguran glas i garanciju da ćemo se obračunati s korupcijom, ali i da ćemo postati HDZ-u oporba, ali isto."

Tako ste za javnost više puta komunicirali kako nećete s HDZ-om nakon izbora, dakle, ostajete pri tome?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Jasno, ostajemo pri tom stavu. Ja mislim da je ovoga dosta, a ovaj ostatak oporbe ima priliku, ako želi stvaran obračun s korupcijom, podržati mene."

Hoćete li to ovjeriti kod javnog bilježnika?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Mi nemamo razloga to ovjeravati kod javnog bilježnika, ali smješna je ta priča o javnom bilježniku. Ja pozivam sada vaše gledatelje da pronađu tu izjavu pa će vidjeti da Božo Petrov uopće nije prekršio, ali to je medijska mašinerija kad to krene, narod je protiv toga."

Što se tiče, dakle, postizborne suradnje, što je sa SDP-om? Možete li s njima?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Dakle, ako će podržati naše politike, naš program, mene kao kandidata, može."

Zbog čega bi SDP ili HDZ podržao kao kandidata za premijera i partnera koji bi došao?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Pa zbog čega bismo mi podržali Peđu Grbina za premijera ili nekoga iz HDZ a? Dakle, to za nas nije opcija. Vidjeli smo što su oni kroz ovih 30 godina napravili. Uostalom, SDP sada najavljuje rijeke pravde, pa tko je imenovao državne glavne državne odvjetnike? Tko je imenovao Bajića i Cvitana?"

Što je sa Zoranom Milanovićem? Oko dosta izjava ste na istom tragu.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam uvjeren da Zoran Milanović samo diže rejting SDP-a, da će se sigurno kandidirati ponovno za predsjednika države."

Ne mislite da želi biti premijer?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ne mislim sigurno, da želi biti premijerom onda bi ušao u izbornu utrku, ali on je svjestan toga da SDP ne može do 76 ruku i zato ne želi riskirati poziciju predsjednika države, gdje je gotovo izvjesno..."

Možete nam jasno reći je li moguća suradnja s SDP-om nakon izbora?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ako ostale sadašnje oporbene stranke žele obračun s korupcijom i sve ovo što zazivaju, mogu podržati mene kao mandatara i program Mosta."

Dakle opet je uvjet Mostov kandidat, dakle, premijer.

"Pa zašto bismo mi pristali na to da imamo dvije stranke koje se izmjenjuju 30 godina i više vidimo što su do čega su dovele Hrvatsku. Uostalom, nisu se razlikovali oko politika u svim bitnim stvarima. Kad smo mi govorili da će zbog eura ljudima porasti cijene, da će biti inflacija, i SDP i HDZ i Možemo su odbili naš zaključak da se odgodi uvođenje eura u vrijeme epidemije korona virusa. Kad smo ustali protiv mjera, prikupljali potpise SDP, HDZ i Možemo su bili na jednoj strani i na drugoj na strani hrvatskih građana."