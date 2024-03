Most je u utorak održao konferenciju za novinare na kojoj je službeno predstavio kandidata za izbore - Nikolu Grmoju. Pokazali su i svoj slogan " Na tvojoj strani", a program se zove "Sačuvajmo Hrvatsku" . Najavili su da će ga u cjelosti objaviti na internetu i naglasili da se oni jedini bave programom, a ne samo prepucavanjima.

"Ono što razdvaja Most od svih drugih političkih opcija je zajedništvo koje vidite. Hrabrost i rad u interesu građana. Mi iz Mosta smo bili na njihovoj strani svo ovo vrijeme.

Ne postoji bolja opcija koja će zaštiti građane u saboru u vladi od Mosta. Svi ostali kalkuliraju. Mi nikada nismo kalkulirali", rekao je Božo Petrov i najavio Nikolu Grmoju kao svog kandidata.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čast mi je biti kandidat za predsjednika Vlade u ime Mosta. Ne samo u Saboru. I na ulici smo se borili za slobode građana. Oni koji udaraju ovih dana žestoko po Ustavnom sudu, nisu tada ništa govorili. Prvi korak koji treba napraviti je obračunati se s korupcijom. Na kraju poručujem: Most je cijelo vrijeme bio na strani građana, na tvojoj strani. Bili smo na strani građana, na tvojoj strani i u borbi protiv korupcije", rekao je Grmoja.

Dok se drugi prepucavaju, oni rade program

Upozoravali su građane u borbi protiv korupcije. Marija Selak Raspudić radila je program protiv korupcije i bila je najaktivnija u Saboru.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Naš posao je ponuditi sadržaj hrvatskim građanima. Postavlja se pitanje klizimo li ponovno u duopol i što nam to donosi? Programska rješenja: želimo aktivno stanovništvo, e-peticije, kako se njihova volja ne bi mogla ignorirati. Reorganizacija DORH-a, porast plaća i mirovina, fiskalne reforme, porezno rasterećenje, demografska riješena, stambena politika, reforma zdravstvenog sustava, fokus na mentalno zdravlje mladih. Razvoj Oružanih snaga, rješavanje otvorenih pitanja sa susjednim zemljama. Nada da Hrvatska može bolje, svjetlo je u ovom političkom mraku koje nas okružuje", rekla je Selak Raspudić.

"U ovom kaosu koji nas je sve zatekao. Drugi dijele zajednički cilj, a to je svrgavanje HDZ-a s vlasti, ali to nije dovoljno", dodala je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Most se pojavio kao prva snažna treća opcija. Time je utro put i drugim političkim opcijama da zažive. To je krhka tekovina relativno kratke hrvatske demokracije. Ako netko misli da oni koji su nas doveli ovdje, da nas mogu spasiti, mi ne biramo jednog velikog vođu niti jedna osoba može riješiti sve probleme. Most je pokazao zajedništvo i jedini se nije raspao. I dalje je u istom sastavu koji je bio u vrijeme osnivanja."

Most je značajan dio svojih aktivnosti posvetio borbi protiv korupcije jer će to poboljšati život građana.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Osvrnuli su se i na problem ilegalne migracije

"Rješavat ćemo to kroz fiskalne reforme, poreze i turističku politiku. Među prioritete stavljamo i socijalnu politiku. Reforma zdravstvenog sustava također je ključna".

Osvrnuli su se i na problem ilegalne migracije i rješavanje pitanja sa susjedima i jednakopravnost Hrvata u BiH.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Podsjetili su da su za vrijeme korona krize skupljanjem potpisa, vratili vlast u ruke građana.

"Program se ne sastoji u pukim obećanjima nego podsjećamo što smo do sada učinili."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Sam program bit će dostupan na internetskim stranicama, ali su naglasili da će smanjiti porezna opterećenja.

Slogan im je "Na tvojoj strani", a program se zove "Sačuvajmo Hrvatsku"

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Željeli smo poslati jasnu poruku: nismo bili na strani tajkuna i globalista nego na strani građana. Iza riječi stoje dijela i pokazali smo da jedini izlazimo s programom. Te etikete koje su se do sad nepotrebno lijepile, nemaju smisla"

SDP ima Juru Stublića, HDZ Eye of the Tiger, a Most će imati svoju pjesmu koju su pripremili za ovu kampanju, rekao je Petrov.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tekst je pisao naš Mostovac Nikola, a bit će iznenađenje tko će je otpjevati."

Bit će još suradnji osim sa Suverenistima

Sklopili su suradnju sa Suverenistima, a bit će još iznenađenja s političkim opcijama koje su poznate regionalno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Most ima svog kandidata i izlazi pobijediti.

"Osigurat ćemo odlazak HDZ-a u oporbu, ali ćemo i osigurati da se ne nameću "vogue" ideologije. Osigurat ćemo hrvatski jezik, obitelj, sve ono što je bitno našem narodu. Hrvatske vrijednosti neće se dirati."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Možemo je najviše uzdrman nakon ovog Milanovićevog ludila.

Mostovci su ponovili da smatraju da je Milanović trebao podnijeti ostavku prije kandidature jer se čini da sada koristi svoju funkciju za predizbornu kampanju, rekao je Nino Raspudić

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Neka se promiješaju karte i neka se raspišu predsjednički izbori.

"Milanović je rekao da je nacija ugrožena i pozvao je sve čestite osobe, a zašto onda nije izašao na izbore kao nezavisni kadnidat i pozvao sve čestite da mu se pridruže", dodao je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Zastupnik Mosta Božo Petrov izjavio je u ponedjeljak da je odluka Ustavnog suda u slučaju predsjednik države Zoran Milanovića očekivana, jer on treba štititi interese svih građana, a ne navijati za jednu političku opciju

Petrov je napomenuo da je Milanoviće uloga, kao hrvatskog predsjednika, predstavljati državu i štiti interese svih građana Hrvatske, bez kalkulacija.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"On treba upozoravati na problem s kojim se suočava Hrvatska, ali ne i navijati za jednu određenu političku opciju. Nismo u diktatorskom sustavu i ne pripadaju svi građani istoj političkoj opciji", dodao je.

Međutim, kaže Petrov, "više ga zabavlja panika u redovima vladajuće stranke u zadnjih par dana. "U strahu su velike oči", dodao je predsjednik Mosta.